Lauren Jauregui quiere terminar su disco debut desde casa

El debut discográfico de Lauren Jauregui se está haciendo esperar más de lo deseado. Llevamos desde 2019 con la esperanza de que la ex Fifth Harmony publique por fin el álbum después de haber lanzado varias canciones como singles en los últimos años.

De todo ello ha hablado durante un encuentro con Billboard con quienes ofrecerá un concierto virtual en el día de hoy. Porque la artista, como tantos otros, está cumpliendo con el aislamiento desde su casa donde quiere terminar de dar los últimos detalles de su esperado debut como solista.

"Normalmente para terminar un disco necesitas estar en el estudio. Afortunadamente, tengo algo de equipamiento así que voy a seguir trabajando en él e intentar terminarlo aquí. Por fortuna la gente que está involucrada conmigo en el disco está trabajando de manera remota desde donde pueden y como pueden. ¡Y así podemos tener algo terminado! Tengo las canciones mayoritariamente seleccionadas a menos que escriba algo jodid*mente genial durante la cuarentena" explica la cantante estadounidense.

Un plan alternativo de emergencia para intentar minimizar el impacto que la pandemia pueda tener sobre sus planes de lanzamiento. Además de trabajar en el álbum, Lauren Jauregui sigue componiendo y asegura estar en un momento de creatividad: "Por cierto, estoy en un momento super creativo, así que estoy escribiendo canciones todos los días. La creatividad es un bien preciado. A veces fluye y estás a tope y otras veces estás en una maldita sequía y tienes que sentarte y cavar hasta que encuentras un poco de agua. Por suerte ahora estoy en un momento de inspiración"

De momento los detalles completos de este esperado disco no han sido desvelados: ni título, ni listado de canciones, ni colaboraciones, ni fecha de lanzamiento pero ella mismo confirmó que de 2020 no pasaba sin que viera la luz: "Lo tengo, chicxs, lo prometo".

Por el camino, desde que Fifth Harmony anunció un descanso (veremos si temporal o definitivo), Lauren se ha aliado con grandes figuras para trabajar en varias colaboraciones antes de ponerse a trabajar en su debut como solista, como la canción que tiene con Steve Aoki, All Night, o Strangers, el dueto que grabó con Halsey.

Con Expectations por fin conocimos el primer single oficial de Lauren y la carta de presentación del que será su álbum debut. More Than That fue el segundo adelanto de ese esperado disco. Antes de su más reciente sencillo, la intérprete colaboró junto al madrileño C. Tangana y al productor puertorriqueño Tainy en Nada, una aventura completamente en español. Y así llegamos a Lento, otra gran sorpresa junto al también puertorriqueño Tainy en forma de reggaeton, su segunda apuesta en la lengua de Cervantes.