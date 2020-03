India Martínez indignada con Instagram por la censura de una de sus fotos

India Martínez es otra de las artistas que se mantiene conectada por redes con el mundo desde el encierro en casa con los suyos. Estos días ha estado reiterando el mensaje que no nos cansamos de repetir: Quédate en casa. También ha dado las gracias al personal sanitario que está haciendo una labor inmensa. Se ha acoardado de las mujeres que tienen que estar encerradas en casa con sus maltratadores. Y, no ha querido olvidarse de su amigo Dani Rovira que ayer anunciaba que le han diagnosticado cáncer.

Pero entre todo eso, ha mostrado su indignación por algo que le ha sucedido en Instagram. Colgó una foto de cuando ella era una niña y estaba en la playa con su perra. Al poco le llegó una notificación que le anunciaba que procedían a borrarla porque infringía las normas de la plataforma.

“Aun no entiendo qué tiene de explícita la segunda foto para que me la borréis @instagram alguien me lo explica?? 🙈🙈 Ni es un desnudo, ni tengo pecho. ¿Igual si es un niño no infringe esas normas? No sé, creo que deberíais revisarlo y aclararme estas dudas. 🙏🏽”, escribió al enterarse de lo sucedido.

“Me duele que borréis estas dos fotos, eran de las más importantes para mí este año, las que sólo representan mi amor por los animales desde que tengo uso de razón, la pérdida y el recuerdo de estos seres y a los que les dedico mi canción #Aminomehables , y que la subía para dejarla grabada en una constelación de mascotas que creé para ello... Espero que con estos tréboles sea suficiente para respetar vuestras ‘normas’ ... Gracias “, continuaba explicando sobre su solución al problema.

No le han faltado mensajes de apoyo, entre ellos el de la mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti: “No sé si fue Instagram o personas que denunciaron la foto, pero de igual manera es una incoherencia y tienes toda la razón. No se cómo establecen su escala de valores con las cosas horribles que se ven y dejan en redes 🤦🏻‍♀️💔”.

El que tampoco se quedaba al margen era Omar Montes: “Guapaaaa💪💪💪”.