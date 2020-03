Soraya comparte la admiración que siente por su madre en estos tiempos difíciles

Soraya es otra de las artistas que se mantienen activas durante este encierro tan necesario para plantarle cara al coronavirus. “En estos días, el tiempo pasa lento, uno pierde la conciencia de qué día es de la semana, pero debemos sacar conclusiones… Un nuevo renacer????✨”, planteaba hace tan solo una semana.

Desde entonces, no ha parado quieta. Está pasando la cuarentena en familia y no para. La hemos visto conectarse en directo para charlar, dar conciertos improvisados, otros no tan improvisados. Hasta se ha montado uno de los años ’80. El caso es entretenerse y entretener que los días empiezan a pesar.

Y entre todo eso está su madre, una de esas personas que siguen saliendo a trabajar porque hay héroes que están cada día al pie del cañón enfrentándose a esta dura situación y ayudando a los demás en la medida de sus posibilidades.

“Mi guerrera!!! Mi mamá! Trabajando en la residencia de ancianos, con el grupo más vulnerable”, empezaba diciendo sobre la labor que está llevando a cabo su madre en estos días tan complicados en los que, especialmente, las residencias de ancianos se han convertido en auténticos infiernos por la vulnerabilidad de este sector de la población que se está viendo tan afectado.

“Un grupo de personas que se están dejando la vida cada día por salvar a los demás. Siempre has sido un ejemplo, que no te quepa duda mamá, pero verte así me hace que se me parta el alma y la vez me enorgullece”, continuaba para mostrar la admiración que siente por su madre en estos momentos y por la labor que está desempeñando.

“Fuerza a todas esas personas que están en primera línea a pesar de las circunstancias! MI ADMIRACIÓN!❤️”, concluía como homenaje a todos esos que no desfallecen y siguen con su tarea diaria.