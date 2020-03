Omar Montes: “Pasaría el encierro con Berto Romero o Susanna Griso”

“Pero me tienes alocao, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale, nena, caldea mi casa”, dice uno de los últimos éxitos de Omar Montes. El joven de 32 años ha revolucionado la escena musical española gracias a sus pegadizos temas y su flow. Juan Magán, Bad Gyal, Ana Mena, Abraham Mateo… son muchos lo artistas que ya han colaborado con él. ¡Y no nos extraña: tema que saca, tema que se cuela en los éxitos musicales de España!

Pero en nuestro país no es solo conocido por su faceta como músico, también lo es por su paso por algunos de los realitys más conocidos. De hecho, Omar se alzó con la victoria de Supervivientes 2019. Además, tras haber tenido una relación con Chabelita (la hija de Isabel Pantoja), es frecuente ver su rostro en las portadas de las revistas del corazón. Vamos, que Omar está en todos lados.

¡Hasta en nuestro Instagram Live! El cantante se ha convertido en uno de nuestros últimos invitados de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Con su divertida naturalidad y sin ningún tipo de filtros, Omar ha hablado con nuestro querido Karin Herrero sobre música, la cuarentena y reptilianos.

Además, nos ha confesado que tenía una colaboración con Rosalía que nunca llegó y con quién le gustaría pasar estos días de encierro. Y no, no nos esperábamos su respuesta.

“En casa de Berto Romero. No sé por qué. El otro día me enviaron un vídeo que decía que hacían más personas como yo y me gusto”, ha comenzado diciendo Omar. Cuando Karin le ha preguntado con qué mujer pasaría la cuarentena, el artista no se lo ha pensado dos veces: “Con Susanna Griso, es muy guapa”.

El oso hormiguero de Omar Montes, fan de Rosalía

Karin le ha preguntado sobre el supuesto oso hormiguero que tiene en casa y con el que se ha echado una foto (juzgad vosotros mismos si es Photoshop o realidad). “Ahora que tengo mucho tiempo en casa, estoy empezando a estudiar los comportamientos de los animales. Entiendo sus gruñidos y todo. ¡Ellos comen mucho apio y mucha cúrcuma!”, ha dicho el joven, además de jurar que es de verdad.

Además, parece ser que esta “nueva mascota” de Omar es muy fan de Rosalía. ¿Cómo lo sabemos? Por el último comentario que le ha hecho el cantante a la diva en su Instagram: “Tienes a mi oso hormiguero loco”. Nuestro locutor le ha querido preguntar sobre esa respuesta: “Cuando vi a mi oso viendo esta foto, vi que la trompa le empezaba a crecer”.

Le ha dejado un mensaje a Rosalía de parte de su oso: “Rosalía, mi oso hormiguero es muy calentito y muy agradable al tacto. Con ellos no puedes pillar el coronavirus. Y son muy fáciles de alimentar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 25 Mar, 2020 a las 2:01 PDT

¿Más de indios o de vaqueros?

Álvaro, el vocalista de Sinsinati, le dejó una pregunta a Omar: “¿es más de indios o de vaqueros?”. Y la verdad es que no nos ha quedado muy claro tras su respuesta: “Creo que de indios. Yo realmente soy más de reptilianos. En caso de que no soy de reptilianos, sería de vaqueros porque me gustan las pistolitas”.

Además, le ha querido dejar la siguiente pregunta a nuestra siguiente invitada de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, Lola Índigo: “¿Te gustaría tener hijos con Don Patricio?”

También ha contestado a la prenda más cara que tiene que es, nada más y nada menos que un rolex de diamantes. “Me hicieron precio y me lo dejaron a la mitad”. Karin ha indagado más y al final Omar nos ha confesado que le costó 150. Ya no ha especificado si “mil”.

Bad Gyal, antes que Chabelita

Cuando una de las usuarias le ha preguntado si es más de Chabelita o de Bad Gyal, Omar ha contestado que se queda con la segunda: “Bad Gyal. Me cae genial y tiene mucho talento. Chabelita mola menos”.

Otra cosa que nos ha quedado clara tras esta entrevista es que nos queda mucho Omar Montes por escuchar: “Yo voy a hacer música siempre. A mí me encanta hacer música y boxear. Me sacan de ahí y yo no sé”.