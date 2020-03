Lola Índigo: “Este mes teníamos dos rodajes, el de una canción más lentita y otro que era una bomba”

Lola Índigo está de cuarentena, como el resto del país y eso ha cambiado muchos de sus planes, aunque no todos. Antes del confinamiento grabó el vídeo de 4 besos, y ha seguido con el lanzamiento de este tema junto a Lalo Ebratt y Rauw Alejandro.

Está aprovechando la cuarentena para poner al orden sus cosas y tomarse tiempo para dibujar lo que está por venir. De momento, estamos convencidos de que el silbido que ha logrado meternos en la cabeza con esta nueva canción, va a acompañarnos este verano en todas esas fiestas que vamos a coger con más ganas que nunca tras tanto tiempo encerrados.

Ella está ilusionada con lo que tiene preparado y aunque no nos ha dado muchos detalles, sí nos ha dejado pistas de lo que tiene para este 2020. De eso, de cómo está viviendo el encierro o de numerología, entre otras cosas, hemos hablado con ella.

Con todo lo que está ocurriendo y como le pasó a J Balvin, ¿en algún momento te has planteado retrasar la salida del single con todo lo ocurrido?

Noooo…además, llevo un montón sin sacar música, ya tenía que pasar y la circunstancias, más que nunca, la gente necesita material audiovisual para poder entretenerse en su casa. Justo ayer lo hablábamos, que me parece un gesto generoso y valiente, como decidir ahora, con todo esto, decir pase lo que pase y aunque la gente no lo pueda bailar en las discotecas, seguro que se lo gozan en su casa. Y así lo ha hecho Balvin y lo ha hecho mucha gente. Creo que es momento de coger responsabilidad con ser artista y decir, ahora la gente necesita ver cosas y necesita estar con algo que le de felicidad y motivación.

Tu canción es una vía de escape… ¿has logrado sacar el silbido de tu cabeza?

Qué va, ni yo ni nadie… es una pasada…pero bueno, creo que eso es bueno.

Una publicación compartida de lola indigo (@lolaindigo) el 22 Mar, 2020 a las 5:37 PDT

¿Cuándo, cómo y dónde surgió 4 besos?

Esta canción la empezaron unos amigos, Nabález y Mango, el verano que yo saqué Ya no quiero ná, o un poquito después, pero como hace mucho tiempo. Y así nació el estribillo. Me lo enseñaron y dije ‘hostia…’ Y me dijeron ‘¿por qué no probáis tú y Lalo, escribís unos flows y le metéis unos versitos con vuestro toque?’. Venga, vale, que es mi hermano y me lo paso increíble haciendo cosas con él porque la verdad es que es raro, es divertido, es raro, es diferente, es maravilloso. Le metimos nuestro rollo cada uno, nos encantó el resultado y luego se sumó Rauw Alejandro y al final parecía eso un cumpleaños más que una canción.

Menos mal que lo grabasteis antes de que sucediera todo esto de la pandemia, ¿no?

Gracias a Dios. Yo creo que todo esto nos ha venido incluso bien porque ahora vamos a tener un tiempo para planear qué es lo siguiente y bueno, lo único malo es que teníamos un par de rodajes justo este mes. Teníamos uno de una canción más lentita que lo iba a rodar yo sola y teníamos otro que era…una bomba…ahora vamos a utilizar este tiempo para todo el equipo darle una vuelta por si esto se alarga, poder sacarlas igual.

Le das mucho poder a cuatro besos, ¿girl power total?

Es una canción para pasarlo bien, que habla del flirteo, al final, de salir y hacer lo que te da la gana porque para eso eres libre. Es una canción de discoteca, para que la gente lo baile y lo pase bien y como ahora, desgraciadamente, no se puede ir a la discoteca, lo tienen que poner a todo volumen en su casa y bailarlo con su más querido y más cercano.

Ahora mucha gente está empezando a valorar eso de los besos y los abrazos porque no podemos dar muchos, ¿te ha pasado?

Sí me pasa, sobre todo con mi mamá porque ella es de riesgo y no puedo ir a verla, ni nadie puede acercarse. Está sola, intento hacerla video llamada una vez al día o dos y bueno, estamos super en contacto. Estamos cerca pero no estamos juntas.

Con Lalo Ebratt repites, ¿qué es lo que más te gusta de él?

Me encanta que es raro, a mí lo raro me encanta.

Pero raro, ¿en qué sentido?

Él es diferente, él vive en una nube, él vuela. Su cabeza vuela mientras nosotros estamos en la tierra. Él está por ahí volando. Es un personaje muy divertido. Yo cuando vi Mocca la primera vez me llamó mucho la atención todos esos colores que él tenía, ese imaginario de alien como yo le digo. Me pareció tan divertido y el Lalo de sus amigos es tranquilo, es otra cosa y eso lo tengo en común con él. Yo también soy un personaje y luego en casa soy Mimi.

Una publicación compartida de lola indigo (@lolaindigo) el 23 Mar, 2020 a las 5:52 PDT

Con Rauw Alejandro te estrenas, ¿cómo llegó a la canción?

Rauw era una persona con la que yo tenía muchísimas ganas de colaborar principalmente porque es para mí de los pocos, si no el único, artista de reguetón que viene del baile. Su proyecto es de mezclar el reguetón con danza en sus shows y aprende con gente con la que yo también he tomado clases en Los Ángeles. Su coreógrafo es un profe con el que yo aprendí cuando fui allí a estudiar. Me encantaban sus vídeos. Cuando me dijeron que iba a estar en el tema me flipó, me hizo muchísima ilusión, no te voy a engañar.

Y cuando lo conociste, ¿es como esperabas?

Es mejor, es super profesional en el set. Se hizo cuando no sé cuántas tomas de freestyle, estuvo improvisando. Sabía muy bien mirar a cámara y luego la parte de su canción que quedó espectacular.

Colombia, Puerto Rico, España… ¿las fronteras ya no existen?

Bueno, ahora mismo sí que existen. Pero me quedo en el corazón que antes de empezar todo este confinamiento, pude estar ahí, pude estar en Puerto Rico. Vivir esos premios, ver en el escenario a Nicky Jam, al mismo Rauw. Gente a la que yo sigo en la distancia y verles allí en directo. Y antes, Miami me sirvió para conocer un montón de gente, como Maffio, al que yo también admiraba desde lejos, y conocerle y trabajar con él fue un placer inmenso.

Una publicación compartida de lola indigo (@lolaindigo) el 1 Mar, 2020 a las 10:16 PST

¿Habéis escuchado el tema terminado los tres juntos?

Sí claro. El equipo de Rauw, los que chicos que vienen con él, porque él viene con toda su banda de Puerto Rico, decían que les encantaba el tema, que era super pegajoso y qué van a decir, al final nosotros tenemos mucho amor por lo que hacemos. Y Lalo, es que al final todo queda en familia porque Lalo y los productores y yo llevamos trabajando juntos, yo desde que empecé, y ellos desde antes. Somos como una pequeña familia, son mi familia de Colombia y todo lo que hacemos nace natural porque estamos acostumbrados. Uno de los nuevos temas que va a salir, también está producido por Mango y Nabález.

¿La lenta o el bombazo?

El bombazo.

¿Una colaboración?

Sí lo es. Creo que ellos tienen la fórmula, me tienen el truco pillado. Otro que cuando apunta no falla es Alizzz, con él ya hicimos Me quedo y ahora tenemos otra en camino, que de esa no te he hablado, pero también está.

Tenías muchos planes…

Mucho, y ahora mírame, aquí, haciendo dibujitos de imaginar cómo vamos a poner en lo visual todos esos temas que tenemos por salir. Todos estamos intentando optimizar al máximo esta experiencia para reconectar con nosotros mismos y coger perspectiva. Yo siempre he tenido eso muy presente en mi vida, a veces hay que parar y mirar a tu alrededor, dónde estoy, qué he conseguido, qué he hecho, cuál es mi meta ahora. Si alguien lee esto, aconsejaría a las personas más jóvenes que están en su casa que se detengan y piensen qué han hecho con su tiempo y sus aspiraciones. ¿He luchado o he estado pasivo?

Una publicación compartida de lola indigo (@lolaindigo) el 12 Mar, 2020 a las 1:59 PDT

Y tú, ¿a qué conclusión has llegado?

(Risas) A la que lo tenía bastante bien apuntado, bastante decidido lo que quería hacer, pero ahora tengo el tiempo que antes me faltaba para dibujarlo. Siempre he sido muy metódica y disciplinada, será por el baile, ahora intento ver qué tareas tengo para hacer en el día y aprovechar el tiempo para cuando la máquina arranque otra vez vaya hacia donde estaba planeado ir.

Este tema, el lento, el bombazo, el de Alizz… ¿Estamos hablando de un nuevo disco?

No, no estoy pensando en un disco ahora. ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy todavía demasiado enamorada de Akelarre, es como, no sé, estoy todavía observando a mi primer hijo diciendo ‘ay, qué guapo es, cuánto tiempo estuve preparándolo y míralo qué bonico’. Akelarre es un disco que son 10 canciones influidas por el reguetón, dentro de un concepto de brujería, un concepto oscuro, una cosa que tenía muchas ganas de hacer, conceptual, y ahora tengo muchas ganas de picar de aquí y de allá. Cuando haga un disco será porque encuentre otro concepto que me dé ganas de exprimir.

En este último single hay un pequeño apunte a la numerología en la letra, sigues conectada a este mundo de brujería.

Sí, aquí estamos todos locos.

¿Es el 4 tu número?

No, el 8.

El doble.

Yo siempre el doble de todo. Es mi número en numerología y siempre me ha dado mucha suerte y tengo fechas en mi vida que han coincido con el 8, es un número bonito, la bola del 8 del billar…

Con todo lo que está ocurriendo, tus planes han cambiado y no sólo con este lanzamiento. Tuviste que aplazar tu concierto del Wizink Center, ¿qué sentiste?

Al principio miedo, miedo por mi equipo, sobre todo, por lo que significaba para ellos, sinceramente, económicamente. Había un montón de bailarines que habían cerrado sus fechas para hacer esto y claro, igualmente no pueden hacer nada, pero contaban porque se les iba a pagar por un montón de ensayos, de bolos, y al final, económicamente, tal… Por otro lado, la ilusión que tenía cada uno de los bailarines por haber sido elegidos para este show era algo que a mí me explotaba el corazón. Que de ese gremio del que he formado parte, sentir esa ilusión, que es algo sincero, sé que no es porque sí. Son cosas que pasan y nos hacen reflexionar. Lo bueno es que cuando vayamos al 29 de noviembre tendremos muchas más canciones y lo vamos a disfrutar el doble. Vendremos de haber rodado todo el verano, si la cosa mejora, por festivales y dejaremos lo bueno para el final, para el Wizink.

¿Cómo vas a celebrar la salida de este single sin poder salir de casa?

Me voy a comprar un vinito, voy a hacer un Instagram Live con la gente que está esperando. Estaré media hora, dejaré media hora de incertidumbre y a la una, cuando salga, estaremos todos brindando a la vez.