Tini, Ovy On The Drums - Ya No Me Llames [2020]

Si pensabas que Tini se había olvidado de sus seguidores en estos días de cuarentena, estabas completamente equivocado/a. De hecho, ya lo avisó hace unos días en sus redes sociales. La argentina los ha sorprendido con un nuevo tema junto al productor, compositor y cantante Ovy On The Drums.

Llega Ya No Me Llames, una canción con sonidos del moombahton que canta al desamor. Porque hay ocasiones en las que quieres que esa persona que ocupó tu corazón, desaparezca de tu camino para siempre. "Ahora vete que no quiero verte. Ya no me llames más y olvida mi nombre, y no me busques más. El tiempo pasó y no lo aprovechaste", son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Un tema que, como no podía ser de otra manera, ha llegado acompañado de un videoclip acorde al significado de su letra. Dirigido por Diego Peskins y Facu Balve, nos muestra a una Tini vestida de novia y frustrada por la persona que ha roto su corazón. Como en una situación de despecho con la que muchos de sus seguidores se han sentido identificados.

En tan solo unas horas, la canción se ha convertido en todo un éxito en las plataformas. Tanto es así que ha superado los dos millones de visualizaciones y se ha colado en la lista de Tendencias de Youtube.

Ya No Me Llames llega como el sucesor de Recuerdo, el hit que la argentina comparte con los hermanos de éxito Mau y Ricky. Aunque no es la única cosechadora nata de éxitos. El productor con el que ha trabajado en esta canción, Ovy On The Drums, también entiende de colapsar las listas de éxitos. Y es que ha colaborado con artistas de la talla de Paulo Londra, Bad Bunny, Karol G y Nicki Minaj. Así es. Tusa también se encuentra entre sus mayores logros.

Y tú, ¿ya has escuchado lo nuevo que nos trae este dúo imparable?