Tini Stoessel se viste de novia y revoluciona las redes

Aunque hay muchos métodos para entretenerse en medio de esta 40tena, como hacer deporte o disfrutar de iniciativas como conciertos online, para muchos ha sido ver a Tini Stoessel vestida de novia en Instagram lo que ha hecho que su estado de ánimo reviva.

La cantante y actriz, que también se encuentra en casa, ha compartido un total de cinco imágenes en un Instagram vestida de blanco, en un coche y en medio de la playa. Eso sí, sin novio a la vista.

Una publicación que, por muchas ilusiones que haya despertado en algunos fans, no quiere decir que Tini esté pensando en pasar por el altar, al menos no que lo haya comentado de manera pública. Aunque para evitar desilusiones, cabe decir que el significado real de esta publicación no es menos emocionante, ya que, forman parte del anuncio del nuevo sencillo de la argentina que llegará el próximo 25 de marzo bajo el título Ya No Me Llames. Una canción que, a juzgar por el nombre, el vestido y los emojis de corazones rotos apunta a ser toda una historia dedicada al desamor.

Ver esta publicación en Instagram #YaNoMeLlames 💔👰🏻 25 de marzo @ovyonthedrums Una publicación compartida de TINI (@tinistoessel) el 19 Mar, 2020 a las 12:26 PDT

Una noticia ante la cual sus fans no han escatimado en palabras de agradecimiento, la mayoría deseando que el tiempo corra lo más rápido posible para que el nuevo single de la cantante les amenice su estancia en casa. Eso sí, a pesar de la aclaración de que el vestido es puramente por motivos profesionales, hay quien no ha dudado en echar la imaginación a volar en torno a un enlace con Sebastián Yatra.

Por el momento, aunque no haya planes de boda conocidos, lo que sí sabemos es que la pareja se encuentra en plena preparación de una nueva serie juntos, que se une a otros de sus proyectos comunes como Oye, además de sus trabajos musicales por separado. Hace tan solo dos meses, Tini nos sorprendía con Recuerdo de la mano de Mau y Ricky, mientras que, Sebastián Yatra dejaba al mundo entero con la boca abierta con el anuncio de que sería el acompañante oficial de la nueva gira conjunta de Enrique Iglesias y Ricky Martin. ¡Casi nada!