Kesha estrena una canción dedicada a Nicolas Cage

Las redes sociales de Kesha se han convertido en un auténtico hervidero de noticias de actualidad en los últimos días. La solista está cumpliendo con la cuarentena como cualquier hijo de vecinx y recomendando a todos sus seguidores una buena limpieza de manos al ritmo de sus canciones.

Pero si por algo ha sorprendido la californiana ha sido por una peculiar canción que dedica en homenaje al actor Nicolas Cage. El intérprete estadounidense ha servido como inspiración a la cantante y compositora que a través de los títulos de sus películas y sus papeles ha dado forma a una nueva canción.

Como decía, en los perfiles oficiales de Kesha se puede ver el resultado a través de un videoclip que, personalmente, es algo desasosegante. Brillantina, colores púrpuras y un completo repaso a algunas de las escenas de película del actor.

Ver esta publicación en Instagram mood Una publicación compartida de Kesha (@iiswhoiis) el 24 Mar, 2020 a las 12:11 PDT

De Con Air a Leaving Las Vegas pasando por The Wicker Man o National Treasure (La búsqueda). Una prueba de la admiración de Kesha por Nicolas Cage con quien asistió al estreno de la más reciente entrega del californiano en la peli The Color of Space a mediados de enero.

Visto lo visto en este 2020 no han sido pocos los que han comenzado a rumorear que entre Nicolas Cage y Kesha podría haber algo más que simple amistad. De momento solo se trata de rumores que ya han sido desmentidos por la propia intérprete pero parece que la última página todavía está sin escribirse.

2020 parece que está siendo un año muy positivo para Kesha que ha vuelto a reencontrarse con su creatividad musical y después de estrenar en enero su nuevo disco High road, ahora pasa el tiempo encerrada en casa componiendo canciones como la dedicada al actor de Hollywood.