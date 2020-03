Lola Índigo: “Estoy preparando una canción muy guay con Roi”

Lola Índigo acaba de estrenar 4 Besos, la canción que rinde homenaje al mundo del cabaret y en la que ha colaborado con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt. Precisamente, de sus inicios como vedette hemos hablado con ella en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, la sección que hoy 27 de marzo ha conducido nuestro Félix Castillo en el Instagram Live de LOS40.

Aparte de charlar sobre sus orígenes y de su nuevo vídeo, también hemos tenido la oportunidad de saber cómo pasa Lola la cuarentena, qué color asocia a sus éxitos, cómo es trabajar con Aitana o ver su libreta de OT2017, la cual le regaló Soraya Arnelas cuando trabajó con ella como integrante de su cuerpo de baile.

La intérprete de Mujer Bruja ha comenzado rompiendo una lanza en favor del humor y del arte, una vez más, como ya hizo hace unos días a través de Twitter. "Estamos en un compromiso de defender lo que es nuestro y creo que tenemos suerte de vivir en un país con tanto talento", ha expresado sobre el nivel de artistas y cultura que tenemos en España y que algunos, lamentablemente, no saben valorar.

Igualmente, ha reconocido la "química especial" que comparte con Lalo Ebratt, con quien ya había trabajado anteriormente en Maldición. "Hemos escrito temas que no han salido. Nos gusta crear juntos: tengo ideas para él y algo de su proyecto que me gustaría dirigir", ha confesado.

Sus orígenes en el mundo del espectáculo

"Cuando volví de China, aquí -en España- la cosa estaba peor pagada y me costaba la vida llegar a fin de mes", ha contando a nuestro compañero. Ha indicado que trabajó de todo: de imagen, de gogó, dando clase a niños... y que tiempo después, por fin le salió trabajo en Oh La La (Gran Vía), y en Teatro (Marbella). Este último dirigido por Fidel Buika y Edu Engonga, de quien aprendió del musical, de cantar, de estar sobre un escenario, de compartir y crear obras de cero.

Es por eso que a todos ellos -bailarines, cantantes, artistas de circo- les dedica su nuevo single, 4 Besos. "Fueron mis comienzos como vedette", añade sobre este tipo de espectáculos, los cuales recuerda como una profesión "super bonita, siempre buscando qué hacer -para entrenener los dinner shows a las familias- y poniéndole ilusión".

Lola baila, también en cuarentena

La joven cantante tiene pensado enseñar a sus fans dos versiones de la coreografías de 4 Besos. "Lo anunciaré en breves", ha dicho. Un baile sencillo y sin barras montado con la ayuda del coreógrafo Juan Montero para que todo el mundo se la pueda aprender y otra para la plataforma Tik Tok. Pero no solo esto, nos ha contado en exclusiva que está preparando una canción ("un cover") con su amigo Roi Méndez. ¡Estaremos atentos!

¿Lola baila sola en cuarentena? Parece que no. "Yo bailo con mis bailarinas, que me están haciendo el favor de dar clases en Instagram", ha afirmado. Del mismo modo, relata que ha retomado clases que hacía mucho tiempo que no tomaba con coreógrafos que están fuera de España y con quienes había perdido el contacto.

Lola Índigo: valentía y colores

Una de sus fans le ha preguntado: "¿Qué palabra te describe mejor?" A lo que Lola ha contestado: "Valiente. Está feo que yo lo diga, pero si no lo hubiera sido -a veces también significa inconsciente y y un poco loco- no me habria ido a China, no me habría presentado a OT... si no hubiera pegado este volantazo para cambiar el rumbo que llevaba mi vida porque no me gustaba, no estaría hablando contigo", ha confesado a nuestro compañero Félix.

En la ronda de preguntas encadenadas que están lazando los artistas que están protagonizando Yo Me Quedo en Casa con LOS40, J Balvin propuso "Qué color le pondrías a tu mayor éxito y por qué" Y ella, sin titubeos lo ha tenido claro: El Naranja (un color que el colombiano no tiene en su paleta de Colores) ¿Por qué? "Ya no quiero na que fue la primera cancion que saqué siempre ha ido muy unida y muy relacionada al naranja: la portada, mi traje... Era verano... A todo mi equipo -y a mis fans también- este éxito le recuerda al naranja", ha explicado, pero ha ido más allá. "Yo también tengo mis canciones asociadas a colores: 4 besos es rojo. Cuando eres una artista que piensa en lo visual, el color es parte de ello. Mujer bruja, por ejemplo, tenía ese tono rosa/lila... Todo en mi cabeza tiene un color", ha concluido.

Además de todo esto, ha mandado un mensaje de ánimo a todo el persona sanitario que está haciendo todo lo posible por curar a los enferos de coronavirus. ¡Y por fin hemos zanjado la polémica del grupo de WhatsApp! Ya lo puedes ver en el Instragram de LOS40 y muy pronto en nuestro canal de Youtube.