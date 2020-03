Victor Elías recuerda el día que conoció a Natalia Sánchez en Los Serrano: “Solo puedo estar agradecido”

Conocimos a Victor Elías y Natalia Sánchez cuando tenían 12 y 13 años respectivamente, como Guille y Teté en 'Los Serrano'.

Nos enganchamos a sus aventuras y hasta a la historia de amor que surgió entre ellos en la ficción, pero lo que no sabíamos es que también surgió otra de amistad en la realidad.

De hecho, a día de hoy, ambos se dedican palabras de cariño en las redes sociales por sus cumpleaños, o en otras fechas menos señaladas.

"Son más años felicitánonos que los que no"

Hoy, el actor, ha querido felicitar a la que fuera su compañera, recordando y agradeciendo que la serie les uniera para siempre:

"Solo puedo estar agradecido al día que entre en esa oficina y te encontré para ser compañeros el resto de la vida. A lo tonto son más años felicitándonos que los que no", dice el inolvidable Guille.

Para añadir su admiración profesional por la actriz, a la que ha visto crecer: "Estoy orgulloso de la profesional en la que te has convertido, y que nacieras el día mundial del teatro no es casualidad, porque has venido para derrochar talento y cariño".

Y añade al texto dos imágenes de ambos, de pequeños y más mayores.

"Cuánto vivido y cuánto por vivir"

Lo mismo hizo ella con él el día de su cumpleaños en el que colgó la mítica foto de Teté y Guille y un texto: "Resulta que este Señor ha cumplido los “veinti todos”... y brindo por la gran persona, músico y actor que es y por taaanto, tanto compartido... Cuánto vivido y cuánto por vivir, Pichu..."

Y también subrayó su orgullo de casi hermana: "Qué orgullosa estoy de ti y qué gran suerte la mía por haber cruzado nuestros caminos. No hace falta que diga nada porque ya lo sabes todo".