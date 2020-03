Amaral selecciona sus canciones para la semana con temas de Dua Lipa, Ed Sheeran o Lana del Rey

Salto al color, octavo disco de estudio de Amaral, fue número 1 en ventas en la semana de su lanzamiento y ya es Disco de Oro. Nuestro Tiempo, su último videoclip, está grabado ante 70.000 personas en Zaragoza. El pasado sábado 21, tendrían que haber estado en el Wizink ante 15.000 personas en uno de los conciertos más especiales de su gira. En cambio, por las actuales circunstancias, Eva hizo el concierto online, que fue seguido por 25.000 personas en directo y sumaba 100.000 visitas en un par de horas. Ese concierto del Wizink será el próximo 19 de septiembre. En estos días, hay más que escuchar si cabe, por lo que el dúo zaragozano os sugieren siete temazos para "otro tirar pa´lante, ya sabes lo que digo... y que reine al fin la calma que nunca he tenido".

LAS RECOMENDACIONES DE AMARAL PARA LA SEMANA

DUA LIPA - Swam song. "Swan Song nos gusta desde la primera vez que la escuchamos. Y nos gustan especialmente las distintas remezclas que se han hecho de esta canción que demuestran que a veces una buena remezcla puede incluso elevar el nivel de una canción original." Biarritz, tema que recuperaron para su álbum Gato Negro Dragón Rojo, era originalmente de Días de Vino y Rosas, la banda anterior de Juan Aguirre, mientras Eva tocaba la batería en Bandera Blanca y era la solista de Lluvia Ácida. En ese disco, por primera vez Juan era la voz principal en el tema Es sólo una canción.

ED SHEERAN - Photograph. "Es una de esas canciones que creemos que se convertirá en clásico y demuestra que Ed Sheeran es uno de los mejores compositores de los últimos tiempos." En sus primeros bolos, Amaral tocaban versiones de The Waterboys o Patti Smith, sin saber que décadas después Eva narraría un cuento sobre la vida de la icónica cantante en las ondas. Durante su carrera, han versionado temas como Atrás, de Nacha Pop, Media Verónica, de Calamaro, La noche en que la luna salió tarde, de 091, o Nada de nada, de Cecilia, entre otros.

LADY GAGA - Perfect Illusion. "Es una canción que compuso junto a Kevin Parker, de Tame Impala, uno de nuestros grupos preferidos, y nos recuerda a algunas canciones clásicas de los años 60 por la energía que tiene, por la manera de cantar y por su producción." Para el primer álbum de Amaral, se pusieron en las sabias manos del gran Pancho Varona. Entre las colaboraciones que han surgido en estos años, recordamos Buena Chica, con Los Secretos, Escapar, con Moby, Años 80, con Los Piratas, Sin saber que decir, con Ariel Rot, Amo, con León Benavente, y tantas otras como la que tuvo lugar con Al Este del Edén, en cuyo disco Eva sumaba su voz en el tema Ingenuo y Juan su guitarra en Una Simple Canción.

MICHAEL KIWANUKA - Cold Little Heart. "Es un tema impresionante, con aire de clásico moderno. Además, es la canción que suena en la cabecera de la serie Big Little Lies, una serie más que recomendable." Estrella de Mar, su tercer disco, supuso su salto internacional. Recibieron el disco de platino de manos de Lenny Kravitz, al que telonearon en Barcelona. Eva tuvo que telonear a Bob Dylan en solitario con su guitarra acústica ya que Juan sufrió una lesión, pero se dejó caer alguna que otra vez con su armónica. Años después, versionarían su clásico A Hard Rain's a-Gonna Fall (como hiciera Joan Baez), ya que fue la canción oficial de la Expo de Zaragoza en 2008.

LANA DEL REY - Venice Bitch. "Nos gusta mucho Lana del Rey, tiene un montón de canciones preciosas, pero de su último disco destacaríamos Venice Bitch por su aire de años 60." Eva protagonizó el corto sobre la violencia de género, Flores para Maika, que contaba con su tema Salir Corriendo. Su versión de Si tú no vuelves, de Miguel Bosé, junto a Chetes, forma parte de la banda sonora de la película Efectos secundarios. Para Nocturnal, recuperaron Noche de cuchillos, que compusieron para la película Otro Corto Con Niños.

TAME IMPALA - Bordeline. "Siempre nos han gustado mucho, y nos gusta mucho cómo han ido evolucionando poco a poco hacia la música electrónica." Su faceta más reivindicativa puede escucharse en Ratonera, en cuyo vídeo, con ilustraciones de Alberto González Vázquez, criticaban la situación política. Y su faceta más internacional en las versiones en italiano Senza te non sono niente (Sin Ti No Soy Nada, que también cuenta con versión en francés) o en inglés Sea Star (Estrella de Mar).

CARIBOU - Never come back. "Caribou es un proyecto canadiense de música electrónica muy interesante. Del último disco, Suddenly, os recomendamos la canción Never Come Back." Nos han brindado grandes colaboraciones en directo, como Flamenco, junto a Los Coronas, Allí Donde Solíamos Gritar, junto a Love of Lesbian, o El viento a favor junto a Bunbury, por citar algunas. La cantante griega Elefthería Arvanitáki versionó El Universo Sobre Mí en su idioma. Curioso cuanto menos.

MIS RECOMENDACIONES DEL UNIVERSO AMARAL

Al Final, de Amaral. La banda sonora de No Te Fallaré contaba con este temazo.

Más Allá, de La Ley. Con Beto Cuevas tuvo lugar una nueva versión de su éxito Te Necesito en la reedición de Estrella de Mar para Latinoamérica pero también esta colaboración.

A Brand New World, de Sexy Sadie. Juan Aguirre colaboró en el concierto de la Sala Arena. Jaime G. Soriano, la voz de la mítica banda, contó con la de Eva en su proyecto en solitario, Sr. Nadie, en la canción Me duele la cabeza.

Thirteen. Amaral subió a su canal en YouTube esta versión de Big Star que merece ser escuchada.

Si Está Bien, de Amaral. Quizás una de sus mejores versiones la encontramos en el EP Granada, que grabaron en su propio estudio, y que contiene cuatro temas, entre ellos esta versión de Los Planetas.

Gigante, de Deluxe. Para gigante esta colaboración que hemos rescatado.

Algunas veces, de Amaro Ferreiro. Toda una joya de 2007.