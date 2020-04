20 años de 'Minage': el gran disco de culto que Mónica Naranjo tuvo que pelear

El 20 de marzo de 2000 se publicaba Minage, un disco en forma de sueño hecho realidad para Mónica Naranjo. Su tercer trabajo discográfico era un álbum de versiones que llegaba en uno de los momentos de más éxito de su carrera: tras dos discos de gran impacto: su debut, el homónimo Mónica Naranjo (1994) y el brutal triunfo de Palabra de Mujer (1997), que en aquel momento situaron a la artista catalana como una de las grandes voces de nuestra música.

Charlamos con ella para recordar este gran disco que supuso un antes y un después en su carrera, pero que la artista tuvo que luchar con todo su arsenal.

Un disco que llegó tras duras negociaciones

Naranjo había calado hondo en la cultura popular dentro y fuera de España y Minage no era el tercer disco que se esperaba de ella en ese momento. Se trataba de un álbum que rendía tributo a la artista italiana Mina, casi desconocida en aquel momento por el gran público en nuestro país, y que sin embargo, cautivó a Mónica desde que la descubrió con 15 años mientras veía un programa de televisión que hacía repaso a los grandes artistas de la RAI.

"Después del gran éxito del debut y de Palabra de Mujer, al final una multinacional como Sony esperaba lanzar otra tercera parte de esos dos superventas, y cuando llegué con la idea de hacer Minage eso me supuso una guerra en la que estuve muy sola", nos dice Mónica.

EL ARTE DE 'MINAGE' Portada de Minage. / Sony Music "La portada de Minage es una ilustración preciosa de Julie Bell y Boris Vallejo que hicieron especialmente para una metamorfosis como esa. Es que Minage, todo en su conjunto es una historia preciosa", explica Mónica Naranjo.

Cuando Mónica Naranjo contó el proyecto a Sony Music, su compañía de discos, esta fue la reacción: "Se quedaron blancos, morados, amarillos. Me dieron carta blanca porque no tuvieron más remedio, porque saben que si “la Moni” se enfada y dice que no graba, no graba", contó también la propia artista en una entrevista a la Revista Shangay. El reto era enorme, pero consiguió convencer a su compañía de discos y hacer lo que verdaderamente deseaba en aquel momento.

"Tuve varias reuniones y la última fue muy tensa. Me lo plantaron encima de la mesa fríamente -porque los negocios al fin y al cabo son siempre fríos-, diciéndome: Bueno, tú eres consciente de que Minage no va a batir el récord que hemos batido con los dos anteriores discos y les dije que sí, que asumía la responsabilidad, pero que yo estaba completamente segura de que dentro de unos años se iba a convertir en un disco de culto. Y así ha sido".

Homenaje a la diva italiana

Mina fue la mayor estrella de la canción italiana de los sesenta y los setenta. Durante décadas, su voz llenó la radio y la televisión de su país, donde era conocida como la Tigresa de Cremona (en honor a la localidad lombarda donde creció). La artista italiana se había convertido en el ídolo de juventud de Mónica Naranjo y uno de sus grandes sueños era rendirle homenaje a través de un ejercicio discográfico ambicioso que conjugaba muy bien la esencia de ambas artistas.

"Mina es una mujer que se equivocó de época al nacer. Es una de las mujeres más revolucionadas que he conocido a nivel personal y a nivel artístico", relata Mónica a LOS40. "Es simplemente una mujer excepcional. Es una mujer que a pesar del maltrato social que sufrió en esa Italia de los sesenta sobrevivió y sigue siendo la gran figura que sigue siendo hoy en día con ochenta años".

El álbum se componía de canciones a las que Mónica se entregó completamente. José Manuel Navarro, colaborador de la cantante desde sus comienzos, se encargó (junto a la propia artista) de la adaptación de la letra de Sobreviviré (Fiume Azzurro, en la original, obra de Enrico Riccardi) y del resto de versiones, con títulos tan significativos como Perra Enamorada, Amando locamente, Mi vida por un hombre o la maravillosa joya a dúo con Mina: Él se encuentra entre tú y yo.

Cuando le preguntamos cómo fue grabar con su ídolo de juventud, Mónica se sincera: "En el momento en que ella supo que iba a hacer un disco como Minage, ella y su hijo me ayudaron mucho. Estuvo involucradísima en todo el proyecto, no solo fue esa grabación, es que Mina fue muy generosa. Yo recuerdo que hubo un momento en que enfermé durante la grabación, cogí una bronquitis tremenda y tuve que parar. Perra enamorada lo grabamos en directo, entonces, alguien tenía que ensayar con los músicos y fue ella a ensayar con los músicos, para que cuando yo me recuperara, llegara allí y pudiera grabar", un gesto precioso que Mónica no olvidará nunca; no es solo "la superficialidad de grabar con mi ídolo, es que esta señora, esta gran señora y esta gran artista se arremangó y me ayudó en todo lo que a mí me fue necesario", explica con satisfacción.

"Cuando terminé el disco pensé ponerle Minage (menage, palabra francesa) porque lo que significa es un conjunto de cosas y cambiamos la 'e' por 'i'", explicaría en varias entrevistas sobre el título del álbum. Minage consiguió que el nuevo milenio cayera rendido a sus pies gracias a canciones como Sobreviviré -uno de los grandes himnos de la música contemporánea en nuestro país-, If You Leave Me Now -y su sonido disco- o Enamorada, los tres sencillos del disco. La vanguardia sonora de sus canciones así como la libertad, el componente social y la actualidad que aún hoy supuran sus letras son dos aspectos clave para que Minage haya cumplido dos décadas en plena forma.

'Sobreviviré', el gran éxito de 'Minage'

La versatilidad de Mónica Naranjo la ha llevado a facturar baladas inmensas, pero también canciones dance calculadamente pensadas para hacernos bailar y desinhibirnos, aunque reconoce: "Nunca fui una persona nocturna, siempre fui una persona muy tranquila", contaba a La cultura a Escenaen 2019.

Pero el momento en que José Manuel Navarro le puso letra a Sobreviviré fue "la comunión perfecta". En palabras de la propia artista: "El tema que marcó un antes y un después en mi vida fue sin duda Sobreviviré. Es que al final, el texto esconde una gran verdad y cuando los textos esconden verdad, la gente se identifica. Cuando me pasó la letra José Manuel Navarro me puse a llorar, me identifiqué y le dije: Jose soy yo, y él contestó: pues claro que sí, pava, eres tú”, explica Mónica Naranjo a LOS40 para este reportaje.

Sobreviviré fue, por excelencia, el gran tema de Minage y una oda a la lucha contra la adversidad que conectó muy bien con todo tipo de público y con cuya letra es muy fácil identificarse cualquier día de bajón. La producción de este tema corrió a cargo del británico Phil Manzanera, con quien Mónica llegó a decir que había aprendido a divertirse trabajando.

Sobreviviré era un terremoto en sí mismo. Contenía una letra subversiva que no tenía que esperar al estribillo para despuntar: "Tengo el ansia de la juventud / Tengo miedo, lo mismo que tú / Y cada amanecer me derrumbo al ver / La puta realidad", canta la artista en la primera estrofa. Contaba, además, con un videoclip salvaje (que combinaba el dramatismo de la canción con el futurismo que traía el nuevo milenio) que ayudó a posicionar el tema como uno de los más emblemáticos de la artista: "Estábamos ideando el vídeo con Juan Marrero, el director, y él lo tenía clarísimo desde el primer momento: aquí lo que tenemos que hacer es algo muy contemporáneo para que dentro de unos años se siga viendo actual", recuerda la artista.

Sobreviviré acabó entrando en la Lista de LOS40 en abril de 2000, donde permaneció durante 11 semanas, alcanzando el Número 1 el sábado 6 de mayo de ese año.

'Sobreviviré', un himno en tiempos de resiliencia

En marzo de 2020, dos décadas después de su lanzamiento y en plena crisis sanitaria por la expansión del Coronavirus, los gobiernos de medio mundo están implantando medidas extremas de confinamiento para evitar más contagios. Es precisamente en este momento cuando Sobreviviré de Mónica Naranjo ha vuelto a cobrar relevancia como himno de resiliencia y lucha más necesario que nunca.

En muchos balcones de nuestros pueblos y ciudades, cada tarde a las 20:00, después del aplauso colectivo que agradece el esfuerzo de los sanitarios, Sobreviviré suena con fuerza convertida en la banda sonora de esta batalla que nos ha tocado librar gracias también al impulso de Cadena Dial.

Sobre esta iniciativa, la artista nos cuenta: "el otro día grabé un vídeo para redes diciendo: si a Enrico Riccardi, que fue el autor de la canción, o incluso José Manuel Navarro, que la adaptó, le hubieran dicho hace años que una canción como Sobreviviré iba a poder acompañar en momentos tan difíciles a las personas, hubiera flipado y más siendo como era él, una persona muy comprometida, muy sensible, una gran persona…"

Una reedición de 'Minage' para 2020

Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué habría hecho Mónica Naranjo diferente en ese disco? "Como fue una negociación muy tensa y el ambiente de las reuniones se podía cortar con cuchillo, yo cedí porque si ellos cedieron; a mí me pareció justo ceder dos canciones que yo había compuesto con un equipo londinense unos meses antes de tomar la decisión. Eran If you leave now y Enamorada", recuerda.

"Hoy por hoy, a lo mejor hubiera tensado un poquito más la cuerda para ver qué hubiera pasado y en lugar de meter esos dos sencillos, haber incluido los dos que me hubiera gustado. Mi idea actual es poder editar Minage tal y como hubiera querido editar el autor, en este caso yo, y es lo que voy a hacer", cuenta al otro lado del teléfono. Esta reedición de Minage llegará previsiblemente a final de este año 2020.