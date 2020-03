Manuel Carrasco comparte la canción que “ojalá nunca existiera”

Desde que el mundo se encerró en sus casas, aumenta la lista de artistas que están derrochando creatividad y talento en las redes sociales. Manuel Carrasco es uno de los que está viviendo su desconexión social abonado a la conexión virtual.

Está muy presente en redes desde donde nos va regalando su música y sus mensajes con sentimiento. Hace unos días, le dedicaba una canción a Dani Rovira tras anunciar que había sido diagnosticado de cáncer.

“Vamos fuerte, no abandones siempre fuertes, no nos vamos a rendir por ti, por mí... Por todos! #siemprefuertes y a ti mi querido @danirovira te queremos 💪🏻🙏”, escribía en redes junto al vídeo en el que escuchábamos su voz y teclado. Un canto a la esperanza, un no rotundo a la opción de rendirse y un mensaje de unidad frente a la adversidad. Muchos dedicaron sus pensamientos a algún ser querido que está pasándolo mal en estos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 25 Mar, 2020 a las 12:10 PDT

Pero ahí no termina la cosa. Este encierro le está inspirando y ha creado Nadie quiere que bailes con nadie, un nuevo tema que habla de la pandemia, de ese virus que no queremos entre nosotros. “MALO VETE ( ojalá que esta canción nunca existiera) #nadiequierequebailesconnadie #quedateencasa 💪🏻”, escribía junto al vídeo.

“Qué bonito Manuel✨ Te abrazo”, comentaba Inma Cuesta tras ver su nueva interpretación, en esta ocasión con guitarra. “🙌 Manuel mío !!!!💜👏👏👏👏👏”, añadía Niña Pastori.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 28 Mar, 2020 a las 2:04 PDT

El onubense está en casa, disfrutando de su pequeño Manuel que llegó pocos días antes de esta reclusión impuesta. “Feliz semana de vida mi pequeño. Quién nos iba a decir que sería una semana tan complicada y tan dura para todos! Nos encontramos bien, en casa, pero indudablemente hay una preocupación mayor que es el bien general. Desde aquí sólo queremos lanzar un mensaje de positivismo, que sea cuando sea que termine esta situación aprendamos de los errores y salgamos reforzados. Estoy segura de que así será. #todovaasalirbien🌈”, escribía su mujer, Almudena Navalón, tras volver a casa tras dar a luz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Almudena Navalón Martín (@almunavalon) el 17 Mar, 2020 a las 4:54 PDT

Ahora, están viviendo más en familia que nunca, estos primeros días de su pequeño en este mundo vuelto del revés. Y tantas emociones juntas están inspirando al cantante.