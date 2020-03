Billie Eilish comparte la portada alternativa de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que Billie Eilish lanzó su álbum debut, When we all fall asleep, where do we go?. El disco, que contiene éxitos como Bad Guy o Bury a Friend, se convirtió en uno de lo más escuchados del año y consiguió llevarse el galardón a mejor álbum del año en los Grammy, llevando a Billie Eilish a ser, con tan solo 18 años, en una de las artistas más solicitadas de la industria. ¡Y no nos extraña!

Cuando Billie lanzó el álbum apostó por una portada donde aparecía encima de la cama, con los ojos en blanco y sonriendo de manera diabólica. Una foto que ya se ha convertido en historia de la música. Pues bien, la estadounidense podría haber optado por otra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque un año más tarde, ¡ha compartido la portada alternativa!

Para celebrar el primer aniversario de su disco, la joven ha querido hacer balance en su cuenta de Instagram en una publicación, con las siguientes palabas: “Mi álbum debut When we all fall asleep, where do we go? salió hace un año, gracias por cambiar mi vida. (os dejo una nueva imagen de a sesión)”.

En la foto que acompaña podemos ver una versión alternativa de la portada que conocimos. En ella vemos Billie Eilish, en la misma cama blanca, pero en lugar de sentada, aparece debajo con cara de loca. ¡Nos encanta está clara referencia la niña de El Exorcista!