Dani Martín tiene nueva canción con Juanes: ‘Los huesos’

Dani Martín es uno de los rostros más queridos y reconocidos de la industria musical española. Desde que lo conocimos, siendo tan solo un “niñato” y liderando El Canto del loco, han pasado más de dos décadas. Pero lejos queda aquella imagen de macarra adolescente, aunque no haya perdido esa magia de aquel entonces.

Ahora, Dani está a punto de lanzar su cuarto álbum en solitario que llevará el nombre de Lo que me dé la gana y cuyo primer single, La mentira, ya ha sonado desde lo más alto de nuestra lista. Se trata, tal y como nos confesó hace unas semanas “el más Yo de su vida”.

Para darnos nuevas pistas sobre su nuevo álbum (incluida la fecha de salida en exclusiva) y contarnos cómo está llevando esta cuarentena, Dani se ha conectado a nuestro #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 de Instagram Live para charlar con Tony Aguilar.

Se avecina colaboración con Juanes



Pero si ha habido un momento del directo que nos ha dejado sin palabras, sin lugar a dudas, ha sido cuando ha confirmado en exclusiva que tiene tema con Juanes, y sí, saldrá dentro de nada. Se llama Los Huesos y se publicará el próximo 9 de abril: "Hace dos años estuve en casa de un amigo e hicimos una canción y nos voló la cabeza. Mi amigo es Juanes y la canción es Los Huesos. Creo que tiene un mensaje muy especial para todos aquellos que amamos la vida.

Tal y como nos ha relatado Dani, conoció al colombiano en 2006, cuando coincidieron en Pamplona: "Él estaba con La Camisa Negra y allí nos conocimos". El tema salió cuando Dani coincidió en Miami con él: "Nos juntamos una tarde en casa y salió".

Además, debido a la cuarentena, Dani y Juanes no han podido rodar el videoclip como tenían previsto. Pero eso no ha sido impedimento para que el védeo siga adelante: "Recuerdo el día que nos dijo Sony por mail que se paraba el videoclip. Yo pasé dos días jodido, pero se me ocurrió una idea y se la comenté a la discográfica: nos podíamos gabar un vídeo desde casa. Luego que Miguel Bueno, el director que trabaja conmigo, viese qué podía hacer con eso. Creo que es importante que no paremos. Pues bien, ahora nos ha llegado y es toda una bomba de relojería".

Para todos aquellos seguidores y seguidoras de Dani, por ahora la fecha de salida de su nuevo álbum: "De momento no hay nada retrasado, porque la última fecha que teníamos era el 24 de abril y todavía no hemos llegado”. Al parece, el cantante ha querido cuidar mucho el formato físico del disco, tal y como nos ha comentado: “Hemos vuelto a hacer algo especial junto a un montón de artistas y es importante que la gente lo tenga”

Así conoció a Sabina

Uno de los seguidores de Dani, ha querido saber cómo conoció a uno de los rostros más conocidos de la industria musical española: Joaquín Sabina. ¡Y el cantante nos ha contado la anécdota completa!

“A Sabina lo conocí en México, en el cumpleaños de mi primo David. Estábamos en el hall del hotel y nos invitó a cantar Princesas en el concierto que tenía esa misma noche”, ha recordado Dani.

En cuanto a su primo David Otero, asegura que ha escuchado el tema de Una foto en blanco y negro, y que le parece muy bonita la versión ya que le vienen muchos recuerdos.

Sin WhatsApp por no estar “En línea”

Cuando un fan, a través de las preguntas, ha querido retarle a que cuente algo jamás ha contado, Dani ha contestado lo siguiente: “Pues he hecho muchas cosas malas: he mentido, fumo cosas interesantes, he tomado cosas interesantes… pero ya lo he dicho siempre. Todos tenemos secretos y no es cuestión de abrir el cajón de la mierda”.

En ese momento, nuestro Tony ha revelado un pequeño secreto del cantante: ¡hay que avisarle por SMS si quieres llamarle! ¿La razón? No tiene WhatsApp. “No tengo WhatsApp porque la gente me decía ‘estás en línea’”, ha asegurado ante la cámara. También ha confesado que no se cambia el móvil porque no quiere gastarse más de mil euros en uno y le funciona el que tiene. ¡Pues cuánta razón tienes, Dani!