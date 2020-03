‘Prison Break’, el huerto y el póker: los aliados de Ana Mena

Hemos visto crecer a Ana Mena como artista delante de nuestros ojos. La malagueña, que hace poco cumplió 23 años, se ha convertido en toda una referencia en el mundo del pop y del reguetón. La joven ha demostrado que se mueve como pez en el agua en ambos estilos, llegándolos a fusionar y creando hits. Ha triunfado en Italia con Una Volta Ancora y Se Iluminaba y en España con Ya es hora o Ahora lloras tú, siendo una de las artistas más escuchadas en las plataformas de streaming.

Aunque estamos acostumbrados y acostumbradas a escucharla en colaboraciones (ha cantado con artistas de la talla de Becky G, Thalía, Maldita Nerea, Omar Montes, Sean Kingston, CNCO o Fred de Palma), ahora ha lanzado nuevo tema en solitario: Sin Aire. Se trata de una bonita balada pop donde la voz de la malagueña suena preciosa.

Para contarnos todo sobre este nuevo single y sobre cómo está pasando estos días, Ana Mena se ha conectado con nosotros a través de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 en nuestro Instagram Live. Al otro lado de la pantalla, ha estado nuestro querido David Álvarez.

Ana, que es de las que no para de viajar de un sitio a otro por trabajo, tuvo la suerte de que le pilló en su casa de Estepona: “Como veníamos de Italia y habíamos visto todo lo que estaba pasando, nos lo olimos un poco y vine para pasarlo con mi familia”.

Y es que Ana, quien se ha convertido en toda una estrella en Italia, estuvo a punto de quedarse atrapada en aquel país: “Muchos de los conciertos que teníamos se cancelaron. Yo por una hora casi no puedo salir del norte de Italia”. Por suerte, la joven no tiene a ningún conocido pasándolo mal: “Menos mal que todos mis amigos están bien. Yo no conozco a nadie que le haya tocado”.

Sin Aire, la segunda parte de una trilogía

El pasado viernes 27 de marzo, Ana estrenó la canción Sin Aire, una balada lenta con la que sorprendió a sus fans. “Es una canción muy especial para mí porque llevábamos tiempo sin sacar una en solitario. No es el estilo al que la gente está acostumbrada, ya que no es reguetón, pero es algo donde me siento cómoda. Quería que la gente viese mi otro lado”.

Además, la artista de 23 años nos ha confirmado que Sin Aire es la segunda parte de una trilogía de canciones. Ya estrenó la última parte, Se te olvidó, hace cuatro meses. Eso sí, todavía no sabe cuándo podremos escuchar la última canción que lo compone, ya que tenían previsto grabar el vídeo en estas fechas. Lo que sí nos confiesa es que la que queda es su favorita.

Ana también ha asegurado que, aunque no entraba en sus planes, estrenar Sin Aire en estos momentos es lo mejor que ha podido hacer: “Una de las cosas que más me está ayudando en esta cuarentena es escuchar música. Antes de sacar esta canción, escribí un texto explicando por qué quería estrenarla ahora. Yo quería poner mi granito de arena para que la gente desconectara”

La rutina de Ana: no tener rutina

En tiempos de encierro, Ana es de las que prefieren no llevar horarios e improvisar. Aunque la cantante no se queda en la cama hasta tarde, sí que es de las que todos los días hace algo distinto: “No tengo rutina como tal, prefiero no hacerme horarios ni nada de eso. Prefiero no levantarme muy tarde. Hoy por ejemplo he ido a la compra y luego al banco. Hay días que me conecto para hacer ejercicios con un amigo, pero otros días paso y no lo hago”.

Eso sí, ahora puede aprovechar para quedarse trasnochando disfrutando de la última serie a la que se ha enganchado: “Ayer me quedé hasta las seis de las mañanas viendo Prisión Break, que no la había visto. Estoy enamorada del protagonista.”

Otras cosas con las que mata el tiempo la cantante de Ya es hora es jugando al Póker. ¡Como lees! A la artista le encanta el juego de cartas y aprovecha algunos de sus ratos para jugar. También ayuda a su padre con el huerto, ya que tienen una autorización para poder salir una vez al día y cuidar los cultivos.

Ana Mena, ¿no hay dos éxitos en Italia sin tres?

Con tan solo 23 años, Ana puede presumir de haber colaborado con una larga lista de artistas. Una de las colaboraciones que más alegrías le ha dado ha sido D’Estate Non Vale, su primera canción junto a Fred De Palma. La canción italiana se convirtió en todo un hit en 2018 y un año después decidieron repetir la fórmula con Se Iluminaba. ¿El resultado? Número 1 en el país durante meses y más de cien millones de reproducciones en Youtube.

Teniendo en cuenta estos números, no es extraño que algunos de sus fans le pregunten a través de los comentarios si está pensando en una tercera colaboración con el rapero italiano para este verano: “A mí me encantaría. Es un artista que admiro muchísimo. Yo no había pensado en hacer cosas para Italia hasta que salió D’estate Non Vale. Tenemos un mercado ahí. Hay comentarios que dicen que no hay dos sin tres, ojalá que sí, yo encantada.”

Además, también le ha dedicado unas bonitas palabras a Omar Montes, uno de los artistas con los que ha colaborado recientemente en Como el agua: “Ir con Omar es no parar de reírte en todo el rato. Está troleando todo el rato: al taxista, a la señora del AVE, a todos. Es un personaje, un artista y un genio. A mí me cae genial.”

A favor de ligar con los fans

Uno de sus seguidores ha querido preguntarle si alguna vez ha ligado con un fan: “Sí, en Italia. Hay fans que son guapos, entonces ¿por qué no? A mí me da igual que sean fans o no. La última vez que tonteé con un fan es porque me gustaba. Si surge, pues surge. En este caso no pasó nada”.

Para terminar, nos quedamos con la idílica imagen que nos ha descrito Ana Mena sobre lo primero que le gustaría hacer cuando acabe todo esto: “Si tengo un día libre, quiero irme en caravana a la playa con mis amigos, hacer una paella y beber cerveza desde por la mañana”. Y nosotros, Ana. Y nosotros.