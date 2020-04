Cuenta atrás para Neon Future IV de Steve Aoki

Los seguidores de Steve Aoki están viviendo una semana de contrastes bastante agridulce. Por un lado, el DJ y productor se ha visto obligado a confirmar de manera oficial que su gira con casi una treintena de conciertos tenía que ser pospuesta por culpa de la crisis sanitaria mundial. Por fortuna para todos, el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio se mantiene.

El próximo 3 de abril se pondrá a la venta la nueva colección de canciones del estadounidense en el que ha colaborado con una larga lista de nombres ilustres como Icona Pop, Travis Barker, Tory LAnez, Slushii, Agnez Mo y Desiigner, Maluma, Mike Shinoda y Lights, Lay y Will.I.Am, Sting y Shaed, Backstreet Boys, Zooey Deschanel, Felix Jaehn y Jamie Scott, Monsta X, Alan Walker, Bassjackers, Showtek y un largo etcétera.

Un plantel de 'featurings' que habla de lo ecléctico de un disco en el que Steve Aoki vuelve a atreverse con cualquier género que se le ponga por delante. Desde los sonidos urbanos latinos tan de moda en estos momentos hasta cualquier sonido futurista que tenga cabida dentro de la música electrónica.

Desde que estrenó por primera vez Are you lonely el 22 de febrero del pasado año, el goteo de canciones y estrenos ha sido constante hasta que este próximo viernes vea la luz Neon Future IV.

Un disco que romperá dos años de silencio discográfico desde la publicación de Neon Future III (2018) y con el que el DJ completa la tetralogía que arrancó con el primer Neon Future en 2014. Desde entonces y hasta ahora, Steve Aoki solo ha faltado dos años (2016 y 2019) a su cita con las tiendas / plataformas de discos.

Además de sus conciertos aplazados, Steve Aoki también forma parte del cartel de Tomorrowland 2020 que de momento sigue adelante.

Este es el listado de canciones de Neon Future IV (doble disco)

1. Close to God (ft. Julien Marchal y Kita Sovee)

2. I love my friends (ft. Icona Pop)

3. Halfway Dead (ft. Global Dan y Travis Barker)

4. Daylight (ft. Tory Lanez)

5. One true love (con Slushii)

6. Girl (ft. Agnez Mo y Desiigner)

7. Maldad (ft. Maluma)

8. Last one to know (ft. Mike Shinoda y The Lights)

9. Love you more (ft. Lay y Will.I.Am)

10. 2 in a million (con Sting y Shaed)

11. Let it be me (con Backstreet Boys)

12. 1 4 U (ft. Zooey Deschanel)

13. Inside out (con Felix Jaehn ft. Jamie Scott)

14. Play it cool (con Monsta X)

15. Crash into me (con Darren Criss)

16. New blood (ft. Sydney Sierota)

17. Homo deus (ft. Yuval Harari)

18. Are you lonely (con Alan Walker e Isák)

19. Do it again (con Alok)

20. Terra Incognita (ft. Bryan Johnson)

21. 2045 (con Going Deeper)

22. Popcorn (con Ummet Ozcan y Dzeko)

23. I wanna rave (con Bassjackers)

24. Hava (con Timmy Trumpet ft. Dr. Phunk)

25. Rave (con Showtek y MakJ ft. Kris Kiss)

26. Cut you loose (ft. Matthew Koma)

27. Eevos Atik foes ireht (fr. Kita Sovee)