Vanesa Martín: “A ver si se nos ha rebelado la Tierra”

Sin lugar a duda, en tiempos de confinamiento, la música se ha convertido en uno de los mejores aliados para millones de personas. Las canciones de nuestros artistas favoritos son un canto a la libertad y a la esperanza en tiempos donde nos peleamos por salir a hacer la compra. Vamos, una ventana al exterior que tanto añoramos.

Vanesa Martín ha hecho gala de su talento y ha convertido todos estos sentimientos en una preciosa canción: Un canto a la vida. Pero la malagueña no solo le canta a al sol, el mar y la tierra que tanto añora, también a todos aquellos y aquellas profesionales que están dando la cara contra el COVID-19 estos días. Además, los beneficios que obtenga con el tema irán destinados íntegramente a Cruz Roja con el objetivo de ayudar a frenar la pandemia. Y, de momento, no va nada mal. De hecho, en sus primeras 24 horas de vida, el tema suma un millón de visitas en Youtube.

Este marte, 31 de marzo, Vanesa nos abre las puertas de su casa (o mejor dicho la cámara delantera de su móvil) para hablarnos sobre Un Canto a la vida. Al otro lado está nuestro querido Jesús Taltavull, quien le ha ido haciendo las preguntas que han dejado sus fans gracias a #YoMeQuedoEnCasaConLOS40.

“Esto parece una película de ciencia ficción”, dice Vanesa cuando Jesús le pregunta sobre cómo está viviendo este confinamiento. “Esto nos lo dicen hace un mes y pensamos que es imposible. La vida nos ha sorprendido con esta pandemia y es una locura”, continúa diciendo la artista.

“En este momento de encierro te das cuenta de las personas que quieres abrazar y querer”, reflexiona la intérprete de De tus ojos. Y sobre eso mismo habla la canción que acaba de estrenar y que se ha convertido en tan solo un día en un himno de unión en esta pandemia. Pero esta canción ya llevaba años compuesta, pero ha sido ahora cuando la artista ha decidido compartirla con el mundo, ¡y todo gracias a un comentario de su hermano!

“Mis padres trabajan los dos en hospitales y me llega muy de cerca la información. Sé la falta de material sanitario que hay. Yo tengo esta canción escrita desde hace años, pero la gente se piensa que es de ahora. Esta canción no paraba de retumbarme en la cabeza y no paraba de cantarla. Se la envié a mi familia y mi hermano me dijo que tenía ganas de gritarla a la calle”, cuenta Vanesa.

Tengo esta canción escrita desde hace años

En ese momento, la cantante decidió que era el momento de publicarla y se puso manos a la obra. Además, todos los beneficios irían destinados a luchar contra el Coronavirus: “Escribí a David Santiesteban, quien la escribió conmigo, y le dije la idea de sacar el tema para ayudar a Cruz Roja.”

Luego se lo contó a su equipo y ellos, tal y como relata la artista, estuvieron encantados de producirla desde sus casas. ¿Y el videoclip? Vanesa se grabó con su propio Iphone, el mismo que está utilizando para este Live con LOS40, y pidió imágenes recurso a sus amigos.

“Mis vecinos tienen que estar soñando con Un Canto a la vida porque la tenía a toda leche”, se sincera Martín, entre risas. Pero, tal y como relata, parece que ellos estaban encantados de escuchar el tema: “Me emocionó muchísimo ayer la gente que salió a aplaudir con Un Canto a La Vida”

Momento para valorar



Durante el Live, aparece su perrita Carmela. “Yo soy de las afortunadas que tienen perro: Bruno y Carmela. Estoy dándole dos paseos porque ellos tienen en casa un pequeño jardín”, nos revela la artista.

Jesús le ha hecho la pregunta de uno de sus seguidores, quien quería saber qué es lo que más añora de subirse a un escenario: “La normalidad. El estar con mis músicos y mi gente. A veces no valoramos lo que tenemos porque lo damos por hecho. No te digo subir a un escenario, porque siempre lo valoro. Pero irme, por ejemplo, a la playa dos horas, ahora es un privilegio.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Martín (@vanesamartin_) el 30 Mar, 2020 a las 4:09 PDT

Otra de las pasiones de Vanesa es la cocina, como bien saben sus fans, por eso le han preguntado por una receta fácil: “Un pescado al horno. Las patatitas cortadas a rojadas, un poco de limón, cebollita y al horno”. Vamos, que si no queremos cocinar no tenemos excusa porque esta comida es de lo más fácil.

Un aprendizaje en tiempos difíciles

Cuando Vanesa no está creando música o cocinando, está charlando con sus amigos o familiares a través de las videollamadas: “Yo estoy aprovechando estos momentos para hablar mucha gente con calma, quedando para comer y disfrutando.”

Además, Vanesa tiene claro cuál cree que es el aprendizaje que podemos sacar de esta situación tan extraordinaria: “Me encantaría que salgamos de aquí reforzados y valorando lo que realmente importa. El planeta ahora mismo está respirando, el cielo de Madrid se ve azul y los peces vuelven a nadar por el canal de Venecia. Tenemos que hacer conciencia del planeta. A ver si se nos ha rebelado la Tierra”.