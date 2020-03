María Escarmiento: “Creo que mi primer EP se va a llamar ‘Sintiéndolo Mucho’”

La conocimos entre las cuatro paredes de la academia más famosa de la televisión española, la de Operación Triunfo, pero es ahora, cuando se encuentra encerrada en su propia casa, cuando hablamos con ella sobre el lanzamiento de su primer EP. Nos referimos a María Escarmiento, a quien conocimos en el talent musical como María Villar.

Ahora, casi nueve meses después de que lanzase Amargo Amor, su single debut, María vuelve con Castigo. Vuelve a apostar por un sonido cien por cien urbano, donde la artista se siente como pez en el agua, y con los beats marcados de Merca Bae. Una delicia musical que invita a mover los pies desde que suenan las primeras notas y cuyo estribillo no puedes quitarte de la cabeza.

Además, Castigo ha salido con un videoclip que juega todo el rato con los ojos del espectador con los colores, los planos y los filtros ochenteros. Dirigido por su pareja, Pablo Amores, María aparece rodeada de un grupo de chicas encabezadas por su amiga y compañera de OT, África. Vamos, toda una fantasía.

LOS40, desde casita (por supuesto), hemos hablado con María sobre este nuevo single. ¡Pero no solo eso! La cantante, haciendo gala de toda su naturalidad, también nos ha hablado sobre su primer EP cuyo nombre seguramente vaya a ser Sintiéndolo Mucho.

Pregunta (P): Lo primero es una pregunta obligada en estos tiempos, ¿cómo llevas la cuarentena?

María (M): Pues bien, la verdad es que bien, aunque me da rabia porque justo me ha coincidido con el momento en el que iban a salir todas las cosas. Es una sensación agridulce. Me hace mucha ilusión que vaya a salir todo, pero a la vez me da rabia que no pueda hacer toda la promo y algunos conciertos.

(P): El título de Castigo no puede ir mejor para la situación, en la que estamos, todos encerrados…

M: La verdad es que sí. Lógicamente no lo pensé por eso, pero sí, es un poco un castigo.

P: ¿Y de qué habla realmente la letra de Castigo?

M: No sé, es un poco como una historia desesperada, una sensación que hemos vividos muchas personas de dime si sí o si no, de no puedo más ya.

P: ¿Inspirada en alguna vivencia personal?

M: Pues te juro que lo tengo que pensar porque la escribí hace tanto. Pero no, no necesariamente lo he vivido yo en primera persona. Es de cosas que he visto y que me han contado. En realidad todo el mundo hemos estado en esa situación de querer saber algo.

María Escarmiento / Foto cedida por Primavera Labels

P: En la producción, al igual que en Amargo Amor, está Merca Bae…

M: Sí, de momento este EP que tengo es casi todo con él y estoy súper contenta.

P: ¿Es tu Guincho de “Rosalía y El Guincho”?

M: (risas) Bueno, yo creo que es diferente porque realmente el EP está producido también por otras personas. Los beats son de él, ósea él pone la parte creativa y yo trabajo en la producción en el estudio con otra gente. Entonces no es una cosa exclusiva de los dos, pero toda la música está claramente inspiradísima en sus sonidos. Eso seguro.

P: En el vídeo de Castigo vuelves a apostar por Pablo Amores en la dirección, tu pareja…

M: Sí, es que a mí me gustan mucho los vídeos que hace Pablo realmente. Me fío muchísimo de su criterio y nos entendemos súper bien. Al final, vivimos y trabajamos juntos. Nuestras referencias son las mismas. Vamos creando ideas que van saliendo en nuestro día a día. A mí me sale muy natural y me parece un privilegio muy grande, la verdad.

P: También aparece tu compañera de OT África entre las chicas, ¿costó mucho que se uniese?

M: No le costó nada. Yo se lo dije un poco con miedo, por si le rayaba o algo y me contestó al instante que claro, que encantadísima y que a dónde tenía que ir. Yo estoy súper contenta. Me quería crear como un grupo de chicas que realmente fuesen mis amigas. Con una imagen potente y que pudieses ponerlas delante de una cámara y decir “vaya pedazo de tías”. Entonces, pensé en África, con esa cara, ese cuerpo, esa actitud, ese todo… ella es la bomba.

P: ¿Alguna vez hablasteis de colaborar?

M: Pues de momento nada, pero después de las fotos que nos echamos en el rodaje, pensamos que tendríamos que hacernos un grupo de reguetón solo por las fotos de promo. Es que son súper potentes.

María junto a las chicas que protagonizan su vídeo 'Castigo' / Foto cedida por Primavera Labels

P: Diplomática, tu primer mixtape, ¿por qué llevará este nombre?

M: Pues ya no se va a llamar Diplomática, le acabo de cambiar el nombre. No me lo han confirmado todavía, pero creo que se llama Sintiéndolo mucho. Todavía no sé cuándo sale, no me han confirmado nada. Teníamos un plan de marketing pensado, pero le he puesto un poco de freno. No me molaría que saliese cuando estamos en la cuarentena más profunda, la verdad.

P: ¿Y sabes ya cuántas canciones va a tener más o menos?

M: Más o menos no, lo sé seguro. Bueno, espérate, que lo tengo que mirar. (se ríe) Son siete, incluyendo Amargo Amor.

P: Han pasado nueve meses desde que sacaste Amargo Amor, ¿por qué tanto tiempo entre un single y otro?

M: Bueno, esa pregunta no te la puedo responder yo. No sé por qué tardan tanto las cosas, me encantaría poder responderte mejor, pero yo solo sé que hago mi trabajo y mando cosas. Tengo que recibir unos okeys que claramente tardan mucho más de lo que a mí me gustaría.

P: Entonces las canciones ya estaban hechas desde hace tiempo, ¿no?

M: Desde hace mogollón, mogollón, mogollón. Esto empecé a trabajarlo en febrero, cuando me junté con Merca Bae. Luego hay otras más recientes. A lo largo del año fui haciendo varias y las que saldrán son las que he elegido de todo este tiempo.

P: ¿Y hay alguna colaboración en este primer EP?

M: Sí, hay dos colaboraciones. Una es con El Nini, que creo que es lo próximo que saco. La otra es con Pedro LaDroga.

P: ¿Y cómo surgieron?

M: Realmente con Pedro hablé desde que salí de la Academia porque yo lo admiraba un montón y lo nombraba en todos lados. Entonces de tanto hablar con él, surgió el tema, además también conocía a Merca (Bae) y le molaba mucho. Surgió de manera natural. Con El Nini me puse en contacto con él. Él es buenísimo escribiendo, nos juntamos en Barcelona y salió una canción súper bonita.

P: He visto que te llevas genial con Amaia, ¿ha escuchado ella ya Castigo? ¿Qué le parece?

M: Sí, claro, se la puse hace mil años. Le encantó. Yo creo que le he puesto todo el EP. También cuando estuve en Barcelona, le puse todo. Le encanta.

P: ¿Y no habéis pensando en sacar nada juntas?

M: Me encantaría. Lo hemos hablado un montón. Sería divertidísimo. Tendría que conseguir que Amaia hiciese un reguetón, eso sería increíble.

Tendría que conseguir que Amaia hiciese un reguetón

P: Hace unas semanas estuviste en OT 2020, y le dijiste a los chicos que deberíais quedar y ser amigos. ¿Tienes favorito o favorita de esta edición?

M: Joer, la verdad es que no es porque no quiera decirlo, pero es que cada semana cambiaba. Y me siguen cambiando. Yo creo que a día de hoy puede que sea Anaju. Hugo también me ha encantado… todos me encantaban. Me da muchísima rabia porque yo tenía muchísimas ganas de que saliesen para poder quedar con ellas y mira.

P: María, he visto en tus redes que eres fan de las marineras y de la Estrella Levante de Murcia, ¿cuál es tu parte favorita de la región?

M: Ay, me muero por una marinera. Lo estaba hablando ayer con Pablo. Pues a mí realmente Murcia como ciudad me encanta muchísimo, es una ciudad que me alucina. Pablo y yo vamos mucho a Calnegre cuando cogemos el coche. Esa playa es increíble.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de maria escarmiento (@maria.ot2018) el 25 Dic, 2018 a las 12:17 PST

P: María, para terminar, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe este encierro?

M: Pues irme a tomarme una cerveza y a comerme algo que no haya cocinado yo, por favor.