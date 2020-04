Vega Almohalla y su conexión con ‘Élite’: ¿Ha conocido a los protagonistas? ¿Se vería estudiando en Las Encinas?

La exitosa serie de Netflix, Élite, se ha convertido en un fenómeno imparable. Cada vez son más los que caen rendidos ante los alumnos de Las Encinas y la trama que se traen entre manos. Pero si hay algo que también nos ha cautivado de esta serie es su banda sonora.

Una de las encargadas de poner voz a esta historia es Vega Almohalla, a quien has escuchado a través de su sencillo En El Aire, una unión de los sonidos de la jota y del pop que convierten este tema en único y casi irrepetible. En LOS40 hemos tenido el placer de charlar con esta promesa de la música, no solo de sus proyectos, sino también de su paso por la serie y de cómo se vería en ella. Pero eso no es todo.

También hemos sabido la toma de contacto que ha establecido con algunos de sus personajes y con cuál de todos los que forman parte del reparto entablaría una bonita amistad. Te presentamos la conexión entre Vega Almohalla y Élite:

Pregunta (P): ¿Has visto la serie?

Respuesta (R): Sí, de hecho estoy viéndola. Voy por el capítulo siete.

P: ¿Te verías estudiando en Las Encinas?

R: Yo creo que no. *risas*

P: ¿Con qué personaje te sientes más identificada o de quién te gustaría ser amiga?

R: Yo creo que sería amiga de Rebe.

P: ¿Has compartido palabras con alguno de sus protagonistas?

R: No. Bueno, vinieron a vernos a un concierto algunos. Sí que hablamos fuera con ellos, los conocimos, pero no hubo mucho nada más allá de eso.

P: ¿Cómo darías vida a un personaje de Vega Almohalla en la serie?

R: Yo creo que crearía un personaje totalmente distinto. Al final lo bonito de la interpretación es ser una persona que no eres y poder convertirte en alguien diferente a ti que sea un polo opuesto. Elegiría alguno que no se pareciera en nada a mí.

P: ¿Cómo sería ese personaje?

R: No lo sé, tendría que darle vueltas y currármelo para crear un personaje que fuese guay y que le gustara a la gente, y que cuadrara con la serie porque está complicado. Hay de todo ya. *risas*

Amiga de Rebe y dando vida a alguien completamente opuesto a ella. Así sería el personaje de Vega Almohalla en Élite si tuviese la oportunidad de formar parte del elenco de protagonistas. ¿Coincides con ella?

Como mencionamos anteriormente, hemos conocido a Vega a través de En El Aire. Un tema que, tras su aparición en Élite, no ha hecho más que triunfar en las plataformas digitales y atraer a un público de todos los rincones del planeta. Eso es algo que la propia artista nos ha desvelado en una entrevista con LOS40, donde además ha confesado cuál es el título de su próximo proyecto.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo que trae nuestra protagonista? ¿Te gustaría verla en la pequeña pantalla con Carla, Lucrecia y Guzmán? ¡Te leemos!