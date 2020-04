Vega Almohalla: “Poder sacar una sonrisa a la gente con lo que hago no tiene precio”

Nos encanta descubrir nuevos talentos musicales, y la aparición de Vega Almohalla no iba a ser menos. La artista ha demostrado haberse convertido en una de las jóvenes artistas más prometedoras de la industria. Prueba de ello es el éxito que ha experimentado tras su aparición musical en Élite, y lo ha hecho con su tema En El Aire. Se trata de una fusión de ritmos de la jota y del pop que han convertido sus sonidos en únicos y especiales.

Hace unas semanas tuvimos el placer de conocer un poco más acerca de la persona que se esconde tras su nombre y, además de su primer contacto con la música, también nos desveló la figura que le inspira y el logro que quiere conseguir a nivel profesional y personal, entre otras muchas cosas. Pero en LOS40 nos quedamos con ganas de más y ahora hemos vuelvo a tener el placer de charlar con ella para conocer más sobre su impacto en los seguidores de Élite y su aterrizaje en la industria de la música. ¡Atento/a!

Entrevista a Vega Almohalla

Pregunta (P): Vega, has llegado a la industria de la música con una fusión única y muy especial: la de la jota con el pop. ¿Cuál fue el origen de esta mezcla para ti?

Respuesta (R): A mí las jotas y la música tradicional me han gustado mucho desde siempre porque es lo que más he escuchado en mi casa desde que era pequeña. Está en mí, entonces no puedo evitar que forme parte de la música que hago ahora. Obviamente me gustan también otros muchos estilos que suenan ahora y que se llevan, como cualquier tipo de música urbana. Básicamente, lo que hago es música pop o urbana con pinceladas de cosas que vienen de donde me he criado. Tampoco es jota jota, pero hay algunas frases, o simplemente algunas melodías, que vienen de ahí y que es lo que me inspira a que aparezcan en mi música.

P: ¿Te has inspirado en otros artistas para llegar a tu sonido?

R: Sí, de un montón de artistas, no solamente de la jota y de la música folk. Me gusta Bad Gyal, Rels B, Dellafuente, música que suena ahora que obviamente también me incluye porque es lo que me gusta también. También me gusta mucho el flamenco, lo he escuchado mucho, entonces hay giros que se parecen a las jotas y me vienen un poco de las dos partes: de que he escuchado flamenco y me gusta, pero también otras cosas que son similares a las jotas. Es una mezcla entre estas dos cosas y la música urbana que suena ahora.

P: Esta fusión la podemos escuchar en En El Aire. ¿Cómo recuerdas su proceso de composición y grabación?

R: En El Aire fue un tema que salió súper fluido. Lo escribí en mi casa con unos acordes un día que estaba intentando escribir algo, y me salió eso. En un día tenía clara la idea y la fui perfilando y luego con un productor le fuimos dando forma hasta que acabó saliendo lo que es ahora. Pero después de mucho trabajo y muchos cambios, al final conseguimos lo que estábamos buscando.

P: Tu tema aparece en la exitosa producción de Netflix, Élite. ¿Cómo recuerdas las primeras reacciones después de que lo escuchasen en la serie?

R: Flipé porque sí, sabía que iba a sonar en Élite y sabía que iba a tener una repercusión, pero no sabía que tanta. De repente vi que me empezaba a escribir por Instagram gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, diciéndome que les gusta mucho mi tema En El Aire. La verdad que es una sensación que no sé explicarte, es impresionante. Es como algo que no me imaginaba.

P: Ahora llegas con La niña De La Amapola. ¿Eres tú esa niña que se siente sola, que no quiere cantar y llora? ¿Cómo te inspiró?

R: Lo cierto es que no soy yo realmente. Es un personaje que interpreto en una obra de teatro musical que se llama Capricho Divino. La escribimos mi compañía teatro y yo. Esta canción la canta Manuela, que es mi personaje, y tengo que decir que hay muchas cosas de Manuela que son mías. Entonces, en parte, se podría decir que soy yo y, en parte, que es mi personaje. Está dividido entre las dos. Me ayuda muchísimo a transmitir lo que quiero a través de este personaje y a contar lo que estaba viviendo con ella en ese momento, a hacer sentir a la gente lo que quiero transmitirles.

P: Otra de tus pasiones es el teatro. Prueba de ello es tu andadura por la obra que has mencionado, Capricho Divino. ¿Qué tiene el teatro que no tiene la música, y qué tiene la música que no tiene el teatro?

R: Para mí, el teatro tiene la facilidad de dejarte llevar por cualquier parte, o sea, puedes fluir y puedes ser quién quieres, puedes actuar de la manera que quieras, puedes tener un millón de actitudes, sentimientos que fluyen sin darte cuenta. En la música, a la hora de cantar, también tienes todos ese campo abierto para poder fluir pero desde ti. Yo cuando me subo al escenario siendo Vega y salgo a cantar, sé que todo lo que me está pasando y todo lo que siento es desde la Vega real, pero cuando estoy interpretando y estoy siendo personaje, estoy sintiendo cosas que como Vega nunca habría podido sentir. Entonces, creo que lo bueno que tiene la Vega cantante es que es completamente real, con sentimientos puros que nacen en ese momento, y cualquier otro personaje me da la facilidad de poder contar lo que nunca me ha pasado y sentimientos que nunca he tenido. Esto hace que la Vega real pueda contar cosas que yo no he vivido.

P: ¿Con qué sonidos te gustaría experimentar en tus próximos proyectos?

R: Ahora estoy inventando con lo de las jotas porque aún no ha salido nada relacionado con eso y poco a poco estoy viendo a ver por dónde lo puedo llevar, qué cosas funcionarían. También estoy dejándome llevar y haciendo cosas que me gustan más urbanas, más comerciales, menos... Estoy en un punto que no quiero dejar de hacer nada ni tampoco quiero limitarme a solamente hacer una cosa. Quiero probar y yo soy como que un día me encanta una cosa y al día siguiente la odio. No puedo limitarme a hacer algo que dentro de un mes no me vaya a gustar. Prefiero hacer de todo, tener muchas opciones donde elegir y no cansarme de nada. Quiero poder seguir fluyendo con la música y haciendo lo que me gusta.

P: ¿Alguna pista de lo que traes?

R: Sí, el próximo single que voy a sacar se llama Brillantes.

P: ¿Cómo te gustaría acabar el 2020?

R: Me gustaría acabar el 2020 con un disco fuera y que la gente pudiese escuchar y conocerme un poco más. Dando conciertos, haciendo la presentación del disco y que pudiera venir un montón de gente. Me imagino una sala llena. Ahora con todo esto me parece un poco irreal todo, pero pasará.

P: ¿Cómo estás pasando la cuarentena?

R: La estoy aprovechando un montón. Los días se me hacen cortos, incluso. No me da tiempo a aburrirme. Pensé en verme la tercera temporada de Élite, y fíjate, todos los días que llevamos de cuarentena, me falta algún capítulo por ver. Estoy escribiendo, en las redes sociales también di un concierto con mi hermana, hicimos un directo en Instagram. También he preguntado a ver qué canciones le gustaría a la gente que cantara y las subiría a mi cuenta. Todos los días, después del aplauso, tengo un altavoz y un micro, salgo al patio y canto para mis vecinos. Están encantados. Me dan las gracias porque dicen que es un ratito que tienen para olvidar lo que está pasando. Poder sacar una sonrisa a la gente con lo que hago no tiene precio con todo lo que está ocurriendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VEGA ALMOHALLA (@vegalmohalla) el 27 Feb, 2020 a las 6:12 PST

Como mencionamos en líneas anteriores, y durante la entrevista, En El Aire de Vega ha hecho emocionar a millones de personas repartidas por todo el mundo. Nosotros, queriendo indagar en este fenómeno, extendimos las preguntas relacionadas con Élite para comprobar cuál es la conexión que ha establecido nuestra protagonista con la serie, y gracias a sus respuestas hemos podido elaborar un nuevo artículo (para leerlo, haz click aquí).

Ahora, Vega coge impulso para saltar a una nueva etapa de su vida. Una etapa protagonizada por nuevos sonidos y un título: Brillantes. ¿Estás listo/a para acompañarla?