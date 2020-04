‘Cuarto Milenio’ deja de emitirse, por sorpresa y tras 15 años en antena

"Cuarto Milenio deja de emitirse. Nuestro querido programa, después de 15 años de la Nave del misterio, por tiempo indefinido. No sabemos hasta cuándo. Esperamos volver con todas las posibilidades de una nave que ha sido absolutamente maravillosa" dijo Íker Jiménez para sorpresa de todos los seguidores que le estaban escuchando en su programa de Mtmad.

De esta forma, el icónico programa de Mediaset no va a volver a Cuatro, por el momento. Añadiendo que a ellos "también les pasa factura la batalla del coronavirus".

Por ello, parece que todo indica que ha sido solo un parón, pero la falta de detalles ha hecho que muchos fieles del programa se alarmaran y hasta tildaran de "censura" lo ocurrido.

Carmen Porter se apresuró a aclarar que "no han cancelado el programa rescindiendo contratos (...) El programa volverá si es que así lo tienen a bien la cadena, que creemos que sí por las conversaciones que hemos tenido con la cadena y seguro que volvemos con mucha más fuerza".

Para tranquiliar más a los espectadores, Iker también quiso señalar que su desaparición no tiene nada que ver con las últimas entregas que hizo profundizando en el coronavirus: "Sinceramente creo que no tiene nada que ver con la circunstancia que hay, para que no penséis que hay una conspiración; no penséis que a Iker, que se ha pasado de listo (...) sería un error pensar que existe una relación, creo yo, entre todo lo que ha pasado en los últimos dos meses y la decisión de la cadena de dejar de emitir Cuatro milenio".

Unas aclaraciones que tampoco acababan de dar luz a lo que ha pasado con el programa, por lo que habrá que esperar para ver si vuelve o es una decisión definitiva.

La realidad es que el universo de Iker y Carmen tiene muchos adeptos y seguro que continuará dentro o fuera de la televisión.