¿A qué hora se estrena ‘La Casa de Papel 4’?

Tic, tac, tic, tac... La cuenta atrás para el estreno de la nueva temporada de La Casa de Papel está más cerca que nunca. Con el paso de las horas, cada vez queda menos para volver a ver a Tokio, El Profesor, Río y Denver, entre otros, en la pequeña pantalla. Pero, ¿sabes a partir de qué hora podrás hacerlo?

La cuenta oficial de La Casa de Papel ha compartido en sus redes sociales el horario de su estreno en todas las franjas del planeta. Así nadie podrá negarse a la Resistencia.

HORAS DE ESTRENO DE #LCDP4 Estados Unidos: 00:00 am (PST)

México: 1:00 am.

Perú, Colombia: 2:00 am.

Venezuela, Estados Unidos (EST): 3:00 am.

Chile, Brasil, Argentina: 4:00 am.

Portugal, Reino Unido: 8:00 am.

España, Francia, Italia, Alemania: 9:00 am.

Grecia, Turquía: 10:00 am.

¿Lo has apuntado? Bien, pues no será lo único que deberás conocer antes de darle al play a esta aventura. La serie también ha desvelado el título de los ocho nuevos episodios de esta temporada y, creénos, no te dejarán indiferentes.

Título de los ocho episodios de #LCDP4 / Foto cedida por Netflix

¿Plan París? ¿Qué quiere decir Plan París? ¿Aparecerá un nuevo y relevante personaje en pantalla? Tendremos que esperar para saberlo, aunque la cuenta atrás se reduce cada vez más. Netflix se prepara así para dar el salto a una nueva etapa de éxito que no tardará en captar la atención de millones de personas alrededor del mundo.

Una de estas personas es J Balvin. El colombiano protagonizó un directo en su cuenta de Instagram con Úrsula Corberó el pasado 31 de abril, y no pudo evitarlo: confesó que era una de sus actrices favoritas. Tanto es así que cuando se enteró de que Úrsula había asistido a uno de sus conciertos, corrió a fardar de ello a sus amigos. ¿A quién no le gustaría hacer bailar a Tokio?

La resistencia vuelve, pero necesitará tu ayuda para salirse con la suya. ¿O acaso no recuerdas cómo acabó la tercera temporada? Boom boom ciao.