Los Backstreet Boys han lanzado el vídeo que no sabíamos que necesitábamos

Han pasado más de 20 años desde que los Backstreet Boys enamoraron a toda una generación de fans con I want it that way . Fue el mayor éxito de la boy band, presente en su tercer disco, Millenium, y ha vuelto a la actualidad. Esta semana, los ojos de muchos se han vuelto a humedecer escuchando la última versión que los chicos han grabado. Por supuesto, manteniendo la distancia social tan necesaria estos días.

AJ, Brian, Kevin, Nick y Howie (el orden de nombres que muchos aprendimos por ese verso rapeado del remix de The Call), han lanzado la canción que no sabíamos que necesitábamos: I want it that way grabado por separado en cada uno de los hogares de los miembros de la banda.

Respetando el confinamiento, los cinco han cantado su canción más exitosa como parte del iHeart Living Room Concert for America, un especial organizado por Elton John, para recaudar fondos para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Desde que el vídeo se lanzó, no ha parado de circular por todas las redes y de contagiar ese sentimiento de nostalgia que tan felices nos hace de vez en cuando. Aparte de ver cómo se ensamblan esas voces, tan bien como hace dos décadas, podemos verlos en sus casas, bailando y cantando de forma relajada, sin ostentaciones. Es estimulante ver a A.J. desde su estudio y rodeado de su colección de zapatillas, a Kevin con sus dos hijos tocando y a Brian en pijama en su salón.

Backstreet Boys cantan 'I Want It That Way' desde el confinamiento

En una entrevista pubicada por Variety, dos encargados de montar los vídeos de los artistas para su emisión hablaban de lo sorprendentemente bien que sonaban en ese formato: "demasiado bien", según ellos. "Tuvimos que poner las voces de sus habitaciones para que la gente supiera que realmente estaban cantando. Esta banda es muy buena y lo tenían muy bien ensayado”, explica el editor. “Cantaron con el corazón. Se integraron muy bien en el estribillo. Les pedimos a cada uno que hicieran una toma de cerca y otra de cuerpo entero para que pudiéramos ver algunos movimientos porque dijimos ‘¿Cómo pueden ser los Backstreet Boys sin un poco de baile?”.

Un éxito con misterioso significado

El grandísimo éxito de I want it that way se lo deben a Andreas Carlsson, un joven sueco que, admemás de compositor fue telonero de la banda en una actuación en 1996. Este les regaló el auténtico temazo que escribió para ellos, y que elevaría al quinteto a lo más alto de las listas de popularidad.



A pesar de que se convirtió rápidamente en uno de los grandes clásicos del grupo, 20 años después aún se les pregunta a los componentes por el significado de la letra, por ese ‘a esa manera’, y nunca han desvelado qué quiere decir. "Significa que cualquier interpretación de cada individuo es buena, es lo que significa", dijo AJ McLean durante una entrevista en 2018 con Entertainment Tonight . “Es una de esas canciones que no tiene que significar nada. ¡Simplemente funciona".

Alexander James McLean, Nick Carter,Brian Litrell, Howard Dorough y Kevin Richardson, los Backstreet Boys, durante la promoción de su disco 'Millennium' en 1998. / Brill/ullstein bild via Getty Images

Y si funcionó llenando estadios y presente en las listas de reproducción de miiles de jóvenes, en estos tiempos de confinamiento, donde estamos lejos de los nuestros, claro que vuelve a funcionar. Porque volver a lo que nos ha hecho felices es siempre una buena manera de resistir.