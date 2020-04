Dani Martín confiesa la razón por la que no utiliza WhatsApp

No queda nada para que podamos disfrutar del cuarto y esperadísimo álbum de Dani Martín en solitario: Lo que me dé la gana. Se trata, tal y como confesó el artista hace unas semanas en sus redes sociales, “el más yo” de su vida. Vamos, que tenemos el hype por las nubes. Eso sí, tendremos que esperar (si no cambian los planes) hasta el 24 de abril para poder escucharlo completo.

Para que la espera sea más llevadera, el cantante lanzará el 9 de abril el segundo single del disco tras La Mentira. Se trata de Los Huesos, una canción que ha escrito junto a Juanes y de la que nos habló en primicia el pasado lunes, 30 de marzo, en la entrevista que le hizo Tony Aguilar en nuestro Instagram Live.

En el Live, además de darnos algunos detalles sobre su nuevo álbum, también contó anécdotas como la primera vez que coincidió con Sabina. Pero la cosa no se quedó ahí. Dani no tuvo problema en contestar a uno de sus fans cuando, a través de las preguntas que dejaron en nuestra cuenta de LOS40, le retó a contar algo que ha hecho y que jamás se ha atrevido a contar: “Pues he hecho muchas cosas malas: he mentido, fumo cosas interesantes, he tomado cosas interesantes… pero ya lo he dicho siempre. Todos tenemos secretos y no es cuestión de abrir el cajón de la mierda”.

Fue entonces cuando Tony Aguilar quiso contar un pequeño secreto del cantante: antes de llamarle por teléfono, hay que avisarle por SMS. ¡Sí, SMS! Y es que Dani pertenece a ese pequeño porcentaje de personas que no utilizan WhatsApp. No lo tiene por una sencilla razón que le agobiaba: la gente con la que hablaba podía ver si estaba conectado.

“No tengo WhatsApp porque la gente me decía ‘estás en línea’”, ha asegurado el cantante de La Mentira ante la cámara de su móvil. Además, el músico no es muy fan de cambiarse todos los años de móvil y que no va a comprar otro mientras que le funcione el que tiene. Pues tiene toda la razón del mundo, la verdad. Sin lugar a dudas, nos encanta la naturalidad que tiene el cantante. Eso sí, no intentéis localizarle a través de WhatsApp.