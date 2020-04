Tiene 23 años, pero ya se encuentra en la cima de la industria musical gracias a canciones como Un año, No hay nadie más o aquella Traicionera, que no paramos de cantar durante el verano de 2017. Hablamos, sin lugar a dudas, de nuestro querido Sebastián Yatra.

Ahora, acaba de lanzar una de las colaboraciones que más ilusión le han hecho de su carrera: Falta Amor, una preciosa balada junto al mismísimo Ricky Martin. ¡Y no nos extraña! ¡Es Ricky! Uno de los artistas pop más exitosos de todos los tiempos.

Sebastián Yatra: “He escrito una canción con Pablo López que es de mis favoritas”

Para hablar sobre Falta Amor, Sebastián Yatra se ha convertido en nuestro último invitado de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, la serie de entrevistas que estamos haciendo a tus artistas favoritos en nuestros Lives de Instagram. El cantante nos ha recibido desde su casa de Colombia, donde está pasando el confinamiento junto a su familia, a sus ocho y media de la mañana. Y es que ya sabéis lo que dicen “a quien madruga, Dios le ayuda”.

Al otro lado de la pantalla, ha estado nuestro querido Charlie Jiménez, quien ha conseguido varias exclusivas como que ha grabado con Pablo López, que va a sacar versión en inglés de Falta Amor y un nuevo rémix de TBT. Vamos, que tenemos Yatra para rato.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, Sebastián ha contestado a algunas de las preguntas que han dejado sus fans en nuestras redes sociales. Y sí, algunas son sobre su relación con Tini. ¡Ains, cómo gusta el chismorreo!

“Estoy feliz de hablar con ustedes. Tengo muchas ganas de saber cómo están por allá”, ha comenzado saludando Yatra. “Yo llevo 21 días en casa, en Colombia. Aquí son las ocho y media de la mañana y me acabo de levantar”, ha continuado diciendo el artista.

Trabajar con Ricky Martin ha sido un sueño

Hace solo cinco días que lanzó Falta Amor, su colaboración con Ricky Martin, y ya suma siete millones de reproducciones en Youtube. Para él, trabajar junto al artista de Living la vida loca, ha sido todo un sueño: “Es extraordinario como persona, súper agradable y súper talentoso. Cuando grabamos el videoclip, mi madre decía que lo estaba haciendo muy bien hasta que llegaba el turno de Ricky y me decía que me había matado y que me veía muy mal a su lado”.

De hecho, Sebastián nos confiesa que ha sido “una de las canciones más bonitas” que ha hecho en toda su carrera.

Y para que llegue a mucha más gente, ¿qué van a hacer? Nada más y nada menos que grabar una versión en inglés, tal y como nos ha confesado en exclusiva en la entrevista.

Colaboración con Pablo López en camino



Pero esta nueva versión de Falta Amor no es la única novedad musical que tiene Yatra preparada. El colombiano también nos ha contado que cuando estuvo en España se hizo muy amigo de Pablo López: “Estuve rodando en España La Voz con él y aprendí muchísimo. Es de esos que una vez entra en tu corazón no se va”.

De hecho, se hicieron tan amigos que decidieron componer una canción juntos: “Escribí una canción con Pablo López hace poco, es de mis favoritas, ojalá os la podamos mostrar dentro de poco”.

Además, también tiene en la despensa un nuevo rémix de TBT, la canción que lanzó junto a Rauw Alejandro y Manuel Turizo: “Es una de mis canciones favoritas y la vamos a sacar en rémix con otras dos personas que ya grabaron”.

Vida sana, perros y Tini

Además, Sebastián nos ha contado que ahora está llevando una vida más sana que nunca, ¿la razón? Tiene un horario que no está marcado por sus continuos viajes: “Sabes, Charlie, estoy comiendo mucho mejor ahora. Siempre como fuera, en restaurantes y en aeropuertos. Ahora, estoy comiendo siempre a la misma hora y no como mucho. Además, estoy haciendo ejercicio todos los días. Tenemos que comer bien y tener bien el sistema inmune por si, Dios no lo quiere, nos da el COVID”.

A falta de personal, ha sido su madre quien está ejerciendo estos días de Personal Manager: “Me mantiene firme con los horarios estos días”. Estos días, tal y como ha confesado Yatra, está valorando el tiempo que está pasando con sus familia, ¡algunas cosas buenas tenía que tener esta cuarentena! “Estoy pasando muchísimo tiempo con mis papás y con mis hermanos, que en otras circunstancias, al estar siempre viajando, no podemos pasar”, nos ha confesado.

Pero no están solos en la casa de Yatra, también están sus siete perros con ellos: “El que más muestro es Aureliano porque se deja cargar. Duermo con él y todo. También esta Rancherito, que es un perro salchicha, pero le duele la espalda cuando lo cargo, le duele la espalda”. Incluso nos los ha enseñado a cámara y son preciosos.

Hace una semana, su pareja, la cantante Tini, también lanzó canción: Ya no me llames. Por supuesto, Yatra es un gran fan del tema: “Desde que la escuché es de mis favoritas”.

Pero no es el único momento de la entrevista en el que Yatra ha hablado de su chica. Una de sus fans ha querido saber si han pensado en algún momento han pensado en agrandar la familia. ¿Y qué ha contestado el cantante? “¿Con un perro o algo así? Ya tenemos a Aureliano…”, una divertida manera de salir del paso.