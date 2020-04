Aitana muestra cómo conduce a su “manera” junto a David Bisbal

David Bisbal y Aitana estrenan este viernes su esperadísima colaboración: Si tú la quieres. De hecho, los artistas ya compartieron un pequeño adelanto de cómo suena. Y sí, esto huele a hit. Es lo que pasa cuando se unen dos de los cantantes más solicitados de la industria.

Sin lugar a dudas, colaborar con David Bisbal era una de las asignaturas pendientes de la cantante de Teléfono desde que salió de la academia. ¡Pero no la única! Tal y como nos reveló hace unos días a través de su Instagram Live con Yo Me Quedo En Casa Con LOS40, la cantante tiene pensado sacarse el carné del coche nada más acabar la cuarentena: “Me lo tengo que sacar porque ya estoy apuntada. Fui a una clase grupal del teórico y todo. Cuando salga de aquí voy a sacármelo”.

Pues bien, gracias a una de sus últimas publicaciones de Instagram, hemos podido ver cómo maneja el volante. Eso sí, se trata de uno de los vehículos que se utilizan para desplazarse en los estudios de rodaje. Vamos, que la artista no está haciendo nada ilegal.

¿Y quién aparece a su lado dándole indicaciones? Pues nada más y nada menos que David Bisbal. “Tengo chófer particular, se llama Aitana, pero en sus tiempos libres es artista”, empieza diciendo el intérprete de A partir de hoy.

“La verdad es que no sé me da muy bien, pero lo intento y la ilusión es lo último que se pierde en mi caso. En cuanto pase este coche, allá que voy”, ha dicho la cantante de 20 años. Ya mirando al camino, la joven se dirige a Bisbal directamente: “¿Esto es para adelante, no? Es que están pasando muchos coches y me da miedo atropellar algo o a alguien”.

Junto a la publicación, Aitana ha escrito el siguiente texto: “Recordando cuando podía “conducir” un poquito, a mi manera”. Esperemos que pronto la cantante pueda volver al volante.