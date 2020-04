Rosalía: “Hacer música me ayuda a sobrellevar situaciones difíciles como esta”

Pablo Motos ha entrevistado a Rosalía por videollamada para 'El Hormiguero' ya que a la cantante le ha pillado el confinamiento en Miami.

La artista explicó que se sentía triste por no poder estar cerca de su familia, aunque aún así no dejan de hacer videollamadas para sentirlos cerca.

Además, explicó la razón por la que ha sacado su tema "Dolerme" en pleno encierro.

"Tenía otro tema preparado pero ya no tenía sentido"

Preguntada por la razón de sacar "Dolerme" durante la cuarentena, la cantante confesó lo siguiente: "Tenía planes de hacer una colaboración con un artista americano pero era muy agresivo el tema y lo paré. No tenía sentido con lo que sentía ahora".

Y es que, al estar viviendo la situación actual, sus sentimientos cambiaron: "Saqué esta canción porque me resonaba más y la quise compartir. La terminé lo antes que pude y la saqué".

Sobre la importancia del arte en estos momentos de soledad, ella transmitió su clara opinión: "Tengo días de todo, de tomar mucha consciencia de lo que está paando y sentirme mas triste y preocupada y otros de abstraerme más para enconrar más luz y energía alta. Hacer música para mi es brillar, es lo que me mantiene en mi centro. El arte a mí me ayuda a sobrellevar situaciones dificiles. Te ayuda a sobrellevarlo: ponerte a ver series, dibujar, cantar, ..."

De hecho, el propio Motos le confesó estar bailando mucho estos días por lo que le pidió que le recomendara un tema bailable: "Me gusta mucho la nueva canción de Bad Bunny que se llama Safaera y te hace moverte", señaló ella.

"Esto nos ha cambiado los planes y tenemos que darle la vuelta"

Preguntada por si este parón le había servido para poder reflexionar sobre el éxito mundial que estaba viviendo de forma apoteósica: "Te mentiría si te dijera que no tengo ganas de seguir. Necesito estar haciendo cosas siempre y estar en la calle. Pero creo que esto nos ha cambiado los planes a todos y tenemos que darle la vuelta a la situación. Tomarnoslo con más calma todo. Ahora tengo más tiempo para hacer las canciones. Intento pensar de forma positiva. Mi fe me dice que todo volverá a la normalidad. Simplemente hay que tener paciencia".

Hablando de componer, Motos quiso saber cómo lo hacía ella: "Depende, siempre es diferente. Hay canciones que es a partir de una letra y le busco la melodía. Pero otras parten de unos acordes. Otras tienes una melodía que te gusta y le haces el traje", relató.

Y sobre cómo sabe cuándo un tema está perfecto, ella sonrió: "No escucho mis canciones. No puedo escuchar mi música. Cuando siento que estoy pensando demasiado paro porque sino estaría siempre reabriendo los proyectos. El sonido es según el feeling. Te afecta como tú te sientas".

Estoy aprendiendo a cocinar y a hacer toques de futbol

Sobre su encierro, explicó que le había "cogido en Miami, en casa de mi manager donde estoy desde enero por los Grammy. Me quedé para trabajar y ahora es fuerte estar lejos porque tengo la familia allí y a todos nos ha cogido por sorpresa. Nos hacemos videollamadas con los amigos y por lo menos sé que están bien".

Preguntada por a quién llama más: "A mi hermana Pili. Ella me dijo que no me cortara el flequillo y ahora también tengo las uñas cortrísimas para mí".

Sobre su tiempo libre: "Estoy aprendiendo a cocinar, a hacer toques de futbol, hago ejercicios de canto, un poco de música", confesó.