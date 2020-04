La inspiradora reflexión de Vanesa Martín

Vanesa Martín acaba de lanzar Un canto a la vida, una canción que ya tenía escrita hacía años y que necesitaba compartir. Los beneficios de este precioso tema - que ha tenido una acogida increíble y ya lleva más de dos millones y medio de visitas en Youtube- irán destinados íntegramente a Cruz Roja: "No podría quedarme de brazos cruzados y mi inquietud se resuelve en música".

La artista estuvo charlando sobre esta canción con nuestro compañero Jesús Taltavull en Instagram Live dentro del serial de entrevistas #YOMEQUEDOENCASACONLOS40. Sobre la situación que estamos viviendo a nivel global, aprovechó para compartir varias reflexiones con los oyentes a raíz de la pregunta de una de sus seguidoras:

La usuaria de Instagram ana_CR le preguntó: ¿Cuál te gustaría que fuera el mayor aprendizaje que sacáramos de esta situación?

"Me encantaría que saliéramos de aquí reforzados y valorando lo que de verdad importa, que le quitáramos un puntito a las revoluciones de nuestra vida, que vamos a toda velocidad, y nos parásemos más a tener conciencia de, por ejemplo, que el planeta está respirando con todo lo que está sucediendo (...) yo creo que... puede ser que se nos haya rebelado la tierra".

Otros pensamientos de Vanesa Martín



“En este momento de encierro te das cuenta de las personas que quieres abrazar y querer”, reflexiona la intérprete de De tus ojos. Y sobre eso mismo habla la canción que acaba de estrenar y que se ha convertido en tan solo un día en un himno de unión en esta pandemia. Pero esta canción ya llevaba años compuesta, pero ha sido ahora cuando la artista ha decidido compartirla con el mundo, ¡y todo gracias a un comentario de su hermano!

“Mis padres trabajan los dos en hospitales y me llega muy de cerca la información. Sé la falta de material sanitario que hay. Yo tengo esta canción escrita desde hace años, pero la gente se piensa que es de ahora. Esta canción no paraba de retumbarme en la cabeza y no paraba de cantarla. Se la envié a mi familia y mi hermano me dijo que tenía ganas de gritarla a la calle”, contó la artista malagueña a LOS40.