Hugo por fin suelta la bomba en Supervivientes: “Adara siempre quiso volver conmigo”

Había estado callado hasta ahora pero por fin Hugo Sierra ha contado su versión de lo que ocurrió con Adara tras su relación con Gianmarco en GH VIP y 'El tiempo del descuento'.

El concursante, que se reencontró con Elena en la palapa, aseguró que por las noches tiene momentos íntimos con Ivana, su compañera de concurso y ahora también "novieta".

Tras las palabras de Ivana, en las que confesó que Hugo era muy "travieso", este aprovechó para recordar cuando Adara decía que él nunca tenía apetito sexual:

Tan malo se ve que no era

"Si digo la verdad, Adara siempre quiso la reconciliación, siempre quiso volver conmigo. Lo juro por mi hijo. Así que tan malo se ve que no era", aseguró hablando con Jorge Javier Vázquez.

El presentador preguntó que entonces le prefería a él que a Gianmarco y el uruguayo respondió: "No sé si está con él ni me interesa pero siempre quiso volver conmigo. La segunda vez me decepcionó con 'El Descuento' y ya acabó el tema, No había perdón. Esa es la verdad".

Elena, sorprendida, aseguró que para ella todo aquello era nuevo y nunca había escuchado tal versión.

Por su parte, Adara que estaba en plató, se limitó a transmitir lo "destrozada" que estaba tras la ruptura con el italiano: "Estoy pasándolo fatal y en casa la cabeza no para. Yo no me lo esperaba, estoy en shock".