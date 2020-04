Kygo presenta las dos primeras canciones de su nuevo álbum

Desconocemos si se convertirá en una costumbre que se mantendrá cada viernes pero de momento Kygo está cumpliéndola a rajatabla. Desde que anunciara de manera oficial que Golden Hour iba a ser su nuevo álbum de estudio, el DJ noruego no falla ningún fin de semana al estreno de alguna de las canciones que ha grabado para el mismo.

Comenzó el pasado viernes con Like it is, el primer single oficial del dj y productor junto a la sueca Zara Larsson y al estadounidense Tyga sacudiendo las playlists de música electrónica de medio mundo. Tras una semana desde su estreno, el videoclip roza ya los 5 millones de reproducciones en Youtube.

La increíble voz de la solista combinado con la fórmula de tropical house de Kygo y el toque hip-hop del rapero convierten esta canción en algo único en la discografía del músico. Los más melómanos descubrirán que en la composición de la misma han participado nombres como Zara Larsson, Kygo, Nick Hodgson, Patrick Martin o la mismísima Dua Lipa.

Cuando aún no nos habíamos repuesto de la buena onda que transmite la melodía de Like it is, Kygo sorprendió a todos anunciando el estreno de I'll wait, otra de sus nuevas composiciones para Golden hour y en la que colabora con

Fiel a su cita de los viernes, este 3 de abril ha estrenado su nueva canción en su canal oficial de Youtube. El tema no va acompañado de videoclip pero sí de un lyric-video que remarca la preciosa voz de su partenaire.

"Muy feliz de poder compartir finalmente esta canción con todos vosotros. Muchos de vosotros me habíais pedido que lanzase esta canción. Sasha Sloan tiene una de las mejores voces del mundo y ha sido un honor trabajar con ella" ha escrito Kygo en su perfil oficial de Instagra.

Tres años después de la publicación de su triunfal Kids in love (2017), Kygo por fin ha confirmado la noticia que todos sus seguidores esperaban. Su tercer disco de estudio, Golden hour todavía no tiene fecha conocida de lanzamiento. El DJ no ha confirmado cuánto tiempo tendremos que esperar para que vea la luz, es decir, su fecha de llegada a las tiendas, ni el listado definitivo de canciones o si el elepé incluirá alguna colaboración más con otros djs.