Dua Lipa anuncia el lanzamiento de ‘Future Nostalgia Deluxe’ y varias colaboraciones

Que sí, que los sintetizadores han vuelto oficialmente a nuestras vidas, y prueba de ello es el último lanzamiento de Dua Lipa. La británica llegó el pasado 27 de marzo a nuestras vidas con un álbum titulado Future Nostalgia, y creénos que tiene mucho de eso: de nostalgia.

Dua nos regala los sonidos más dance, disco y pop de los 80 y 90 para devolvernos las melodías con las que comenzamos a apasionarnos por la música. Viajó al pasado para marcar el futuro del pop. Pero eso no es todo lo que la británica tiene para ofrecernos de este viaje.

La cantante ha confesado a Capital FM que la versión deluxe de su disco verá la luz muy pronto, y que además incluirá canciones inéditas. Y no solo eso, sino que dentro de las novedades musicales que nos regalará, se encuentra su esperada colaboración con Miley Cyrus. Eso sí, no están seguras del momento en que la lanzarán, sobre todo ahora, que el mundo se ha visto afectado por una pandemia global.

No esperes que el confinamiento mantenga a Dua con los brazos cruzados. Parece que el nombre de Miley Cyrus no es el único que se encuentra entre los planes de la cantante. Asegura que estaría dispuesta a trabajar con Little Mix, una de las girlbands más queridas y reconocidas de su país, y que Skepta ya se ha puesto en contacto con ella para lanzar un proyecto juntos. ¡Qué emoción!

Sea como sea, Dua Lipa ya se ha consolidado como una de las mayores promesas del pop a nivel internacional. Y no, no solo hablamos por esa energía de diva que desprende (en el buen sentido), sino por el éxito que almacena cada uno de sus temas. Y si encima tiene la capacidad de viajar en el tiempo para traernos de vueltas los sonidos que nos hacen vibrar, esta afirmación cobra aún más sentido.

De momento se desconoce cuándo verá la luz los nuevos proyectos de Dua, pero de lo que sí estamos seguros es de que volverán a irrumpir las listas de éxitos. Y tú, ¿estás listo/a para seguir acompañando a la cantante en esta emocionante etapa?