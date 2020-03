Dua Lipa regresa del pasado para marcar el futuro del pop

Ahora sí que sí. Dua Lipa regresa oficialmente a la escena musical con el lanzamiento de Future Nostalgia, el segundo álbum de su carrera, uno con el que inicia una nueva era como artista. Lo hace con una transformación de su sonido y un nuevo concepto tanto musical como estético. Los redactores de LOS40 tomamos la palabra para dar nuestra más sincera opinión sobre el que va a ser, y no exageramos, uno de los mejores discos del año.

Viajar en el tiempo nunca había sido tan fácil (por Laura Coca)

Dicen que quien avisa no es traidor, ¿no es así? Dua Lipa ya nos advirtió de lo que traía: una máquina del tiempo musical con la que volveríamos a los sintetizadores, los calentadores, la disco más ochentera y el exitoso dance de los 90. Claro que podemos construir ideas en nuestra cabeza, pero hasta que lo comprobamos, pueden tratarse de convicciones abstractas dibujadas en nuestros pensamientos.

Ahora que Future Nostalgia ya está aquí, lo he podido comprobar. Dua Lipa tenía razón y su nuevo disco ya se ha convertido en mi banda sonora favorita. Quizás porque me recuerda a esas tardes de baile frente a la pantalla del televisor que emitía los vídeos musicales grabados en la cinta VHS. Yo, apenas podía articular dos palabras seguidas, pero entendía que los sonidos que emitía aquel aparato me hacían vibrar y tener sensaciones que a día de hoy me resultan imposible describir.

Y eso me ha ocurrido con lo nuevo de Lipa. No puedo describirlo. Bueno, sí, quizás llegue a descripciones técnicas como la composición de sus melodías y el significado de sus letras, pero las sensaciones que me transmiten sus nuevos hits tras escucharlos despierta en mí una nostalgia única.

Si en sus anteriores trabajos escuchábamos a una Dua empoderada y convencida de que enamorarse por un chico ya no formaba parte de sus planes, en Future Nostalgia nos muestra su “yo” más antónimo. Ahora que en su faceta personal ha encontrado a su verdadera mitad (o eso esperamos), nos lo ha traído a su lado más profesional. La gran mayoría de sus letras –si no todas- llegan cargadas de mensajes de amor y adoración hacia esa persona que ocupa su corazón. Se muere por estar con él, y esas reglas impuestas en su primer gran hit New Rules forman parte de su pasado.

Aunque también hay espacio para la reivindicación del Girl Power, y eso es algo que nos muestra a la perfección en su tema Boys Will Be Boys. Sí, los chicos seguirán siendo chicos, y eso no justifica el acoso sexual que muchos de ellos emplean sobre las mujeres. Un hecho que la británica ha denunciado en este proyecto con grandiosas melodías que llegan acompañadas del sonido de una banda sonora majestuosa.

Un romantiqueo nostálgico quizás sean las palabras que describen lo que nuestra protagonista trae en su nuevo disco. Pero la calidad sonora que nos trae en muchos de sus temas es notable. Los ritmos pegadizos de Levitating, los bajos de Hallucinate o la simpatía de Good In Bed. E incluso el parecido del riff de Break My Heart con el de Another One Bites The Dust de Queen. Escucha cualquiera de ellos y comenzarás el día con una sonrisa de oreja a oreja.

Dua anunciaba entre lágrimas que adelantaba el lanzamiento de su disco por una simple razón: traer la felicidad a nuestro día a día en tiempos de confinamiento y pandemia. Ahora, yo, casi entre lágrimas también, me muevo por el salón de mi casa agradeciendo el regreso de los 80 y los 90 a mi vida y, no de cualquier manera, sino a través de la música. Viajar en el tiempo nunca había sido tan fácil. Gracias, Dua Lipa.

Mi Top 3:

Physical Levitating Break My Heart

Crónica de una princesa del pop anunciada (por Alberto Palao)

Los Beatles, The Rolling Stones, las Spice Girls, Amy Winehouse, One Direction… ¡reconozcámoslo, Reino Unido solo nos ha dado alegrías musicales! Debe ser el té, las fish and chips o eso de comer a las doce de medio día… ¡pero hay como una magia especial que hace que lleven produciendo el mejor pop de la historia!

¿La última gran estrella made in United Kingdom? Nada más y nada menos que Dua Lipa. Que sí, que la joven es de origen kosovar, pero los patrones británicos corren por sus venas. Con 24 años, la intérprete va camino de convertirse en una de las grandes divas pop del momento. Tras triunfar con su primer álbum en 2017 (que llevaba su propio nombre, ¿qué mejor presentación?) con temas como One Kiss, IDGAF o New Rules, ahora ha llegado el momento de demostrar que lo suyo no ha sido fruto de la casualidad.

Dua Lipa acaba de lanzar Future Nostalgia, su segundo disco, demostrando que ella no solo ha venido a la industria musical para quedarse, sino para reinar. ¡Qué tiemble la monarquía del pop, porque con este álbum, Dua reivindica la corona de princesa y el pueblo va a estar de su parte!

Future Nostalgia es un soplo de aire fresco que suena retro (¡qué maravilla!), donde la cantante experimenta con sintetizadores, sonidos disco de los ochenta y melodías adictivas. Eso sí, las letras son cien por cien Z. ¡No olvidemos que la chica pertenece a esa generación y tiene que hablar de lo que siente!

De este modo, Future Nostalgia es un viaje a los sentimientos y emociones de la artista, pero a ritmo disco. Bailamos al ritmo de Hallucinate, de Don’t Start Now o Levitating. Lo hacemos contentos, disfrutando de la letra. Pero también están esas canciones para llorar mientras movemos el esqueleto (la misma fórmula que utilizó en New Rules). En esta línea encontramos canciones como Love Again, con una producción brutal marcada por violines; o Pretty Please, un tema donde el bajo coge el protagonismo.

Si hay una canción que me ha llamado la atención, y que sacará una sonrisa a más de una, es la de Good In Bed. Dua Lipa vuelve a hacer gala de su sentido del humor, ácido y divertido, con un tema lleno de ritmo y juegos de palabras.

Pero también hay momentos para reivindicar en Future Nostalgia. Dua Lipa también ha querido poner su granito de arena a la lucha feminista y ha lanzado Boys Will Be Boys (no confundir con el temazo que lanzó Paulina Rubio en 2011). Un precioso medio tiempo, acompañado de violines, cuyo estribillo nos recuerda a las mejores canciones de Enya.

Sin lugar a duda, Dua Lipa se ha marcado un discazo, consolidando su carrera. Future Nostalgia es un regalo, un álbum de once canciones donde "las de relleno" podrían funcionar hasta de singles. Dua Lipa ha demostrado que el futuro del pop suena retro y, sobre todo, que lleva su nombre.

Mi Top 3:

Boys Will Be Boys Good In Bed Physical

Dua Lipa se pone nostálgica para marcar el futuro del pop (por Adriano Moreno)

A veces, remover el pasado no trae cosas buenas, y en la música, que es el asunto que nos ocupa, tampoco. Son muchas las estrellas que han hecho un viaje en el tiempo buscando en la nostalgia esa inspiración que adorne sus nuevos trabajos discográficos. Afortunadamente, hay artistas que saben lo que hacen, que no buscan en un sonido un simple adorno o una moda pasajera en la que engancharse, sino que se embarcan en un viaje de ida y vuelta para coger lo mejor del pasado e introducirlo en el presente sin perder su seña de identidad, que al final es lo más importante. Y esto, señores, es lo que ha hecho Dua Lipa en Future Nostalgia.

Está llamada a ser la nueva Princesa del Pop. Apuntaba maneras cuando debutó con Be the One, pero fue con Last Dance y New Rules cuando consiguió agitar a las masas. One Kiss (Ft. Calvin Harris) y Kiss and Make Up (Ft. Blackpink), su coqueteo con el KPOP, terminaron de consolidarla y confirmar que Dua Lipa no era un fenómeno pasajero, reclamando su posición de privilegio entre las filas más cotizadas del sector. Pero el pop (y su industria) ya no es lo que era hace un década, cuando Madonna reinaba sobre un género que Britney Spears, Rihanna y Lady Gaga reinventaban cada día. Ella ahora coge las riendas y está decidida a marcar el futuro del pop revisitando la música de épocas pasadas para actualizarla con ese sello inconfundible que ya es Dua Lipa.

Escuchar Future Nostalgia es como colarte en una de esas noches de fiesta en la que todo fluye y va en la misma sintonía. El ritmo lo marcan la música disco y la música tecno. De hecho, la base de casi todas las canciones son un viaje directo a los grandes himnos de los 70’s, 80’s e incluso principios de los 90's. El remate final, sin embargo, lo marca el pop, ese toque especial con el que Dua Lipa se convirtió en Dua Lipa.

Todo gira sobre el mismo concepto. La cantante apuesta todo a una carta, a un concepto que defiende desde la primera hasta la última canción. El disco tiene una coherencia perfecta y dentro de esa coherencia cada tema consigue tener identidad propia, empezando por Physical, el Santo Grial de Future Nostalgia. Es, sin duda, la canción que mejor representa el concepto de este álbum: es baile, es pop, es disco, es color y, por encima de todas las cosas, es Dua Lipa.

Pero aquí todas las partes implicadas son importantes y no me olvido de Don’t Start Now, que hizo de cebo (es la más mainstream); de Cool, el tema más melódico (debería ser la banda sonora de cualquier baile de instituto); y de Boys Will Be Boys, la mejor canción de cierre 'ever', pues después de haberlo dado todo en la fiesta apetece ponerse un poco nostálgico, pero también reivindicativo. Ojalá festejar cada noche en la futura nostalgia de Dua Lipa.

Mi Top 3:

Physical Cool Boys Will Be Boys

'Future Nostalgia' cumple todo lo que Dua Lipa prometía y más (Por Lara Úbeda)

Cuando Dua Lipa presentó Don't Start Now como primer single de lo que sería su esperado segundo disco dejó claras varias cosas: que empezaba una nueva era (nuevo look, reseteo de sus redes sociales, estética renovada), que estaba decidida a abrazar una actitud más ambiciosa y que la música disco había vuelto para quedarse. Que la artista británica tenía capacidad de crear esos hits que demandan las masas ya lo hizo evidente con temas como New Rules o IDGAF, ahora tocaba demostrar si conseguiría desmarcarse de ese maremágnum que es el pop mainstream actual dando forma a un proyecto que fuese más allá del efectismo y las tan explotadas fórmulas en las que se han estancado muchas de las nuevas (y viejas) caras de la industria musical.

Ha llegado el momento: Future Nostalgia por fin ha visto la luz y si no lo ha hecho en las condiciones esperadas (teniendo que adelantar la fecha de estreno tras la filtración del álbum y en plena pandemia mundial), la tesitura actual tampoco ha terminado de venirle mal al lanzamiento (con millones de personas confinadas en casa deseando encontrar nuevos pasatiempos y, para que negarlo, con la suerte de que Lady Gaga haya retrasado indefinidamente Chromatica, un disco que amanezaba con quitarle al de Dua parte del protagonismo). Ahora solo queda una pregunta por resolver: ¿cumple las expectativas de una artista que luchan por convertirse en la pop star de referencia para esta nueva generación?

Sin ninguna duda. En este segundo álbum de la intérprete cada canción incorpora detalles y matices que dejan clara la intencionalidad y el mimo con el que están compuestas. Coinciden todas ellas en el predominio de la estética disco y vintage (ese sonido característico de la aguja del vinilo que podemos escuchar al inicio de Don't Start Now, la incorporación de un sample de Your Woman, el tema de White Town, en Love Again o, en fin, el groove que aporta el gran protagonismo de las líneas de bajo en la mayor parte de los tracks que en el caso de Break My Heart quedan acreditadas a INXS por su clásico Need You Tonight), las estructuras y melodías pop y las letras que destilan sensualidad (You always let me down, boy, but when you’re going down, I always get so up), empoderamiento (Boys will be boys, but girls will be women) y seguridad (I know you ain’t used to a female alpha).

Encontramos en el disco un amplio abanico de influencias que van desde queens musicales como Katy Perry, Madonna o Gwen Stefani a un claro influjo de artistas del pasado como Michael Jackson (el track Future Nostalgia no deja de recordar un poco a Thriller), Blondie o Prince. Hasta Olivia Newton John está presente, siendo Physical el remake personal de Dua Lipa (videoclip incluído) del tema del mismo nombre de la cantante y actriz australiana.

