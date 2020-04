Rosalía nos comparte su playlist más personal en ‘LOS40enCasa’

Rosalía acaba de publicar Dolerme, una canción que nace del dolor, que comenzó a fraguarse en enero y que la artista ha terminado hace unas semanas, en plena cuarentena. Sobre esta canción y sobre cómo lleva el confinamiento estos días, la artista catalana ha estado charlando en #LOS40EnCasa, un programa especial de LOS40 presentado por Tony Aguilar.

Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de saber qué está escuchando ahora Rosalía. Entre otros: PARTYNEXTDOOR, Jimi Hendrix, Bad Bunny, J Balvin o incluso el compositor alemán Bach. También hemos aprovechado para conocer su mapa sonoro más personal a través de las siguientes canciones:

Una canción que te recuerde a tu mejor amigo o amiga... "Una canción para Pili. A Pili le gusta mucho Frank Ocean así que elegiría la versión de Moon River de Frank Ocean"

Una canción que me hubiera gustado escribir... "Es My Way de Frank Sinatra, aunque no la escribió Frank Sinatra”. Así es, no la escribió el crooner estadounidense , pero sí la popularizó él. Se trata de una canción francesa de 1967 titulada Comme d'habitude y adaptada al inglés por Paul Anka dos años después. “O Hallelujah de Leonard Cohen, me encanta”.

Una canción que te recuerde quién eres… "Una canción del Peret, (Gitana Hechicera), una rumba catalana".

Una canción que te recuerde a un amor… "A Ningún hombre, una canción mía, porque esa canción está hecha desde el mal de amores".