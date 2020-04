Todo lo que se sabe sobre ‘La Casa de Papel 5’ (sin spoilers)

Se acabó la espera. Por si no te habías enterado a través de los Instagram Stories de tus amigos: la cuarta temporada de La Casa de Papel ya está aquí. Sí, El Profesor, Tokio y compañía vuelven a la carga para solucionar la faena en la que se habían metido.

Pero ahora que probablemente te la vayas a terminar en a penas dos días, quizás debes ir preparándote para lo que viene después. Ya lo dejó caer Itziar Ituño y la propia plataforma de Netflix, según Bluper. No, no hay nada confirmado, pero la cosa no puede acabar así. Y con la cosa nos referimos al final de esta última temporada. (Tranquilo/a, no vamos a desvelar nada. Cero spoilers).

Vale que ya sería estirar demasiado la historia, pero quizás, como ya hizo Vis a Vis, se animen a estrenar un spin-off que estamos seguros de que volverá a triunfar entre los seguidores de la Resistencia. De ser así, ¿cuándo se estrenaría?

Esa es una buena pregunta que carece de respuesta oficial, pero, tal y como desvela Esquire, si la tercera temporada se estrenó en julio de 2019, y la cuarta, en abril de 2020, la próxima aterrizará en 2021. Aunque nos tememos que la situación que ha generado la crisis del COVID-19 retrase el proceso y tengamos que esperar algo más para disfrutarla.

Sea como sea, estamos deseando volver a ver a nuestros atracadores favoritos en pantalla. Permanece atento/a a nuestras redes sociales ya que iremos actualizando esta información con los últimos detalles que se conozcan. Boom boom ciao!