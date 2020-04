¿Cómo puedes participar en el videoclip de ‘Nunca Te Olvidé’ de Morat?

Tú lloraste primero.

Aunque llegué a arrepentirme, ya era tres meses muy tarde.

Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme.

Estoy tan arrepentido.

Seguro no escondes un suspiro si me ves.

Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre.

Yo sé que a ti te está fallando la memoria.

A lo peor nuestra historia ya no vuelga de un "tal vez".

Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas, ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies.

Si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga que nunca te olvidé.

Yo nunca ocultaré que fue mi error.

Yo me hice el sordo con tu voz, y cuando me hizo falta, ya no estaba.

Pensé que no había nada que perder.

Yo esaba ciego al no entender, que así perdí el derecho a tu mirada.

Por ahorrarme un "te quiero", no conté las cicactrices que iba a costar esperarte.