Chimba, guaracha, Lleras, guaro... ¿qué significan los términos de la nueva canción de Maluma?

Maluma lo ha vuelto a hacer. Ha dado vida a nuestro nuevo vicio a través de unas melodías que han penetrado en nuestra cabeza para controlar nuestros movimientos. Llega Qué Chimba, el nuevo hit con el que nos ha querido presentar la jerga de su tierra natal.

Y es que diríamos que este nuevo tema se ha convertido en el más colombiano de la discografía de nuestro protagonista. Nacido en Medellín (Colombia), Maluma ha estado muy familiarizado con sus constumbres. De hecho, siempre ha procurado rodearse de familiares y/o amigos que le recuerden sus orígenes. Y claro, esto no iba a tardar en verse reflejado en su música, y no solo nos referimos al "parcero" que menciona en cada uno de sus temas.

Este homenaje a su tierra llega en Qué Chimba y si no has nacido en Colombia ni conoces a nadie que lo haya hecho, quizás hayas fruncido el ceño al escuchar algunas palabras de su letra. Pero no temas porque te traemos el significado de todas ellas para que así, no solo te dejes guiar por los ritmos de la canción, sino también por términos. ¡Atento/a!

Chimba: Su significado depende del contexto. Aunque normalmente se usa para hacer referencia a algo bueno, también puede emplearse para todo lo contrario. Según el portal de Así Hablamos, puedes leer este término en frases como "Qué moto tan chimba" para señalar que la moto "es guay", pero también aparece en "Qué reloj tan chimbo. Lo compré ayer y ya no funciona". De este modo, se refiere a que el reloj no merece la pena. Pero lo cierto es que esta palabra también posee una connotación sexual, pues se refiere al órgano genital femenino. Por ello, Maluma incluye esta palabra para referirse a las mujeres: "Todas las chimbitas y todos los parceros prepárense".

Guaracha (La guaracha, mijo, la guaracha): Aunque su origen se encuentra en Cuba, el país natal de Maluma lo adoptó para aportarle un toque más electrónico. Ahora se conoce como la guaracha electrónica. Se trata de un estilo de música de melodías rápidas, toques de moombahton y sonidos de la trompeta que penetran en tu mente desde el primer segundo. Otro ejemplo de canción que forma parte de este estilo musical es la de Baila Conmigo de Daivy.

Lleras (Cien en lleras si empezamos con el guaro): Maluma hace referencia a uno de los rincones de su ciudad natal: el Parque Lleras. Este lugar es popularmente conocido por haberse convertido en lugar para las reuniones nocturnas de las generaciones más jóvenes.

Guaro: Bebida alcohólica popular en algunos lugares de Latinoamérica.

Sabaneta (A Sabaneta le llegamos a caballo): Es un municipio de Colombia que forma parte del departamento de Antioquia.

Bluntcito (Y en la Palma al mirador con un bluntcito): Según Gea Seeds, un blunt es el resultado de "liar marihuana con hojas de tabaco".

Como mencionamos en líneas anteriores, Maluma ha vuelto a nuestros oídos con unos sonidos muy pegadizos. Qué Chimba ve la luz como sucesor directo de Maldad, el tema con Steve Aoki que vio la luz en enero de este mismo año. Pero como era de esperar, el lanzamiento de esta canción no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip que fue grabado durante su paso por Europa y que ya supera los 2,3 millones de visualizaciones en Youtube.

Y tú, ¿ya te has aprendido la letra de lo nuevo de Maluma? ¡Ya no tienes excusas!