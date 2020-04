Marcus Mumford, Major Lazer y el acústico de ‘Lay Your Head On Me’ que te deja huella

Hay ritmos que llegan a nuestras vidas y pasan desapercibidos, pero otros penetran en nuestros oídos y se quedan para siempre. Uno de estos ritmos son los que escuchamos en Lay Your Head On Me, el nuevo tema que Marcus (de Mumford & Sons) y Major Lazer.

Esta canción de ritmos electrónicos con toques del folk que caracteriza a la banda británica vio la luz hace unos días, pero no era la única versión que los intérpretes tenían preparada para nosotros. En un vídeo publicado por Jimmy Fallon, Marcus se ha atrevido con los sonidos acústicos de este tema y, creénos, si su versión original te resulta hipnotizante, no conseguirás palabra para describir lo que nos ofrece en sus ritmos más tranquilos.

Marcus nos cautiva con el sonido de la guitarra y una delicada voz con la que interpreta el tema que se ha convertido en la banda sonora de la cuarentena, al menos, para todo aquel que lo escucha. Claro que el vídeo que el programa ha compartido fue grabado en la casa del propio Mumford con la ayuda de su mujer. Porque él #tambiénsequedaencasa.

En estos días de confinamiento, cada vez son más los artistas que se animan a deleitarnos con su música más casera. Por un lado, están aquellos que, como nuestro protagonista, publica la otra cara de sus temas más recientes. Por otro lado, como Vanesa Martín, se encuentran los que se dejan llevar por la imaginación para dar vida a nuevas melodías. Sea como sea, la música es el protagonista de ambos casos, y con eso nos basta.

La música continúa llenando nuestros días de cuarentena, demostrando su habilidad de transportarnos a un lugar y provocando sentimientos que hasta entonces desconocíamos. Pero así es la música, tan impredecible y deseada como siempre. Y lo nuevo que traen Marcus y el grupo formado por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire es un claro ejemplo de ello.