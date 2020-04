Diez conciertos históricos que puedes ver en Youtube

Youtube es una plataforma de vídeos más que recurrente para que los aficionados a la música podamos ver videoclips y descubrir novedades que se nos escaparían de otra manera.

Sin embargo, desde hace un tiempo, también se pueden encontrar verdaderas joyas que antes sólo podríamos disfrutar en DVD o formando parte de recopilatorios especiales. Seleccionamos diez conciertos completos que se pueden ver gratuitamente en la plataforma y que son verdaderos tesoros musicales.

The Who - La isla de Wight Festival, 1970

Era agosto de 1970. The Who ya eran una leyenda y acababan de regresar de su triunfal gira por Estados Unidos, donde habían aterrizado con el repertorio de su ópera rock Tommy. El 29 de agosto, saltaron a las tablas del festival de la isla de Wight ante una audiencia de 600.000 espectadores para certificar que el cuarteto británico es un grupo al que hay que escuchar sobre el escenario. Los carteles ya advertían de la potencia del sonido: recomendaban mantenerse a quince metros de los altavoces.

The Who - Concierto en el Festival de la Isla de Wight (1970)

The Smiths - Madrid, 1985

Fue, sin duda, uno de los momentos clave de los ochenta españoles: The Smiths en plenas fiestas de San Isidro en Madrid. La épica de la visita de Morrissey y compañía a la capital cuando apenas llevaban dos discos en el mercado, capaces de llenar todo el paso de Camoens, ha sido más que comentada y cualquier madrileño de mediana edad recordará este directo. Morrisey y su camisa anaranjada, con la flor en la mano, Johnny Marr dando una lección de lo que es tocar la guitarra y subtítulos de las canciones en una TVE que lo retransmitió.

The Smiths en Madrid (1985)

Queen - Wembley, 1986

Es uno de los imprescindibles en la lista de los conciertos que han hecho historia, cuando Queen consiguió llenar el ya desaparecido estadio de Wembley a mediados de los 80. Originalmente solo iba a ser el 12 de julio, pero las 100.000 entradas se vendieron en apenas unas horas y se abrió otra fecha. Freddie Mercury está en todo su esplendor, y el grupo interpreta sus mejores canciones. La cazadora amarilla, el pantalón tipo chándal con la raya al lado se convirtieron en look emblema de Mercury para la historia.

Queen - Concierto en Wembley (1986)

Michael Jackson - Dangerous Tour en Bucarest, 1992

El Rey del Pop alcanzó su cumbre con esta increíble gira, que le llevó a más de 70 países en todo el mundo mundo. Convertido en un fenómeno mundial, Michael Jackson dio una de sus actuaciones más memorables en Bucarest el 1 de octubre de 1992. Desde el primer momento, el espectáculo montado sobrepasó las expectativas de todos los asistentes provocando crisis nerviosas, llanto, éxtasis y todo tipo de emociones entre los afortunados asistentes.

Michael Jackson - Dangerous Tour en Bucarest, 1992

Oasis - Knebworth, 1996

Es uno de los conciertos más grandes de la historia de la música. Tuvo lugar los días 10 y 11 de agosto de 1996, momento en el que los hermanos Gallagher se encontraban en el punto más alto de su carrera, en Knebworth Park, al norte de Inglaterra. En aquella época, Oasis había lelgado a la cumbre del britpop y después que que su segundo álbum, (What's the Story) Morning Glory?, vendiera 500.000 copias solo la primera semana y 28 millones en el mundo, la banda decidió realizar el concierto más grande de la historia. Al saberse la noticia, hubo casi tres millones de personas que pidieron entradas, aproximadamente 1 de cada 20 personas en Inglaterra, pidió una entrada, pudiendo realizar hasta nueve conciertos consecutivos. Oasis pudo haber tocado para millones de personas, algo impensado para cualquier banda. Sin embargo, Noel decidió sólo hacer dos conciertos,de forma que solo 500.000 personas lo vieron.

Oasis Live at Knebworth 1996

David Bowie - Glass Spider Tour, 1987

La gira fue, en ese momento, la más larga y costosa en la que David Bowie se había embarcado en su carrera. En ese momento, el elaborado set de la gira se llamaba "el conjunto de giras más grande de la historia". Bowie concibió la gira como un espectáculo teatral, e incluyó la introducción de palabras habladas a algunas canciones, viñetas y visuales empleados, incluyendo vídeos proyectados, iluminación teatral y accesorios para el escenario. En el escenario, Bowie estuvo acompañado por el guitarrista Peter Frampton. A pesar de las críticas que recibió, Bowie en 1991 comentó que esta gira sentó las bases para posteriores exitosas giras teatrales de otros artistas, y el diseño del set y la integración del espectáculo de música y teatro inspiraron actos posteriores de una variedad de artistas.

David Bowie - Glass Spider (1987)

Nirvana - Reading, 1992

a actuación de Nirvana el 30 de agosto de 1992, como cabeza de cartel del festival británico de Reading, fue uno de los conciertos más pirateados de la historia y por esto, y por su trascendencia posterior, fue editado, incluso, en versión de lujo. Aunque la mayor parte de la actuación recoge la interpretación del álbum Nevermind completo, también se incluyen las primeras interpretaciones en vivo de temas que aún no habían sido grabados y que después formaron parte de In Utero. Kurt Cobain entrando en el escenario en silla de ruedas, con peluca y una bata de enfermo, fingiendo una caída en pleno escenario, burlándose de todas las criticas sobre su estado de salud. Pura fuerza.

Nirvana - Reading, 1992

The Rolling Stones - Glastonbury, 2013

Más reciente y fácilmente recordable es la presentación que los Rolling Stones hicieron en Glastonbury en 2013. Jagger, Richards, Wood y Watts se mostraron en gran forma frente a este histórico festival ante más de 100.000 personas. Gran show de la banda, visto en televisión por millones de personas, aunque la BBC sólo pudo obtener los derechos para la emisión de parte de las veinte canciones que sonaron, retransmisión que se puede ver hoy en día en Internet.

Rolling Stones - Glastonbury, 2013

Blur - Hyde Park (Londres), 2012

El grupo, que había regresado tres años antes, fue el encargado de cerrar los Juegos Olímpicos de Londres en el emblemático parque Hyde Park. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree no olvidaron ninguno de los clásicos que les habían consagrado como una de las grandes bandas del britpop, como Girls & Boys o Tender. Demostraron que mucha gente quieres ver a Blur juntos en un escenario a pesar de todos los proyectos en solitario de sus integrantes.

Blur en Hyde Park, 2012

Bon Jovi - Lisboa, 2011

Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan y Tico Torres recorrieron con Open Air algunas de las grandes ciudades europeas, en las que cantaron todos los grandes éxitos de su carrera. Livin' on a prayer, Bad medicine y Keep the faith no faltaron en este alarde de energía y empatía con sus fans.