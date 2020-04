Dua Lipa quiere formar parte de ‘American Horror Story’

Dua Lipa se ha coronado como una de las nuevas princesas del pop gracias a Future Nostalgia, su segundo y esperadísimo álbum de estudio que solo ha recibido halagos. ¡Y no nos extraña, es una auténtica fantasía retro que no podemos dejar de escuchar!

Por desgracia (o por fortuna para hacernos la cuarentena mucho más llevadera), ha salido en una época en la que la británica no ha podido hacer la promo como le hubiese gustado. De hecho, todas sus entrevistas están siendo desde su casa y con el teléfono móvil o el ordenador. ¡Bendita tecnología!

Aunque la diva esté totalmente centrada en su carrera como cantante, le encantaría aparecer en una de sus series favoritas. Nada más y nada menos que American Horror Story, la exitosa y terrorífica serie de Ryan Murphy.

La intérprete de Physical, ha confesado en una entrevista de AskAnythingChat, que no le importaría formar parte de la siguiente temporada de la serie: “Me encantaría estar en American Horror Story. Siempre me ha encantado como el reparto de la serie tienen distintos papeles en cada temporada y me gustan las historias que tienen. Siempre he sido muy fan”.

Ahora solo queda que Ryan Murphy vea estas declaraciones y decida contar con la cantante para un pequeño papel. No nos olvidemos que no sería la primera vez que una diva musical aparecería en la serie. Lady Gaga fue una de las protagonistas de la quinta temporada, Hotel, y Adam Levine tuvo un pequeño personaje en la segunda.

Además, Ryan ha trabajado con otros cantantes en otras series como Ariana Grande (Scream Queens), Nick Jonas (Scream Queens) o Demi Lovato (Glee). Quién sabe, quizá tenga un pequeño papel para Dua en la décima temporada de la serie de FOX.