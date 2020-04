Los negros del ataúd ya tienen rival

Desde hace casi una semana, Twitter, Instagram y Tik Tok se mueven al ritmo de Astronomía de Tony Igy gracias al meme de los hombres de funeral en Ghana que en España se conoce popularmente como los negros del ataúd.

Una escapatoria en redes sociales en forma de humor negro al que miles de personas le están dedicando horas y horas en las redes sociales. Y lo que había comenzado como algo anecdótico se ha convertido en un fenómeno mundial hasta el punto de que es imposible entrar a cualquier plataforma sin encontrarse con algún montaje de los africanos bailando.

Fútbol, cine, la declaración de la renta, vídeos caseros, personajes políticos... Si has metido la pata o has tenido un traspiés, eres candidato a que te visiten los negros del ataúd. No hay escapatoria. ¿O sí?

El contrario de los negros del ataúd ⚰️ pic.twitter.com/u3SYOYbz2v — MirandaL (@Miranda81911095) April 5, 2020

Porque algunos usuarios han comenzado a mirar al otro lado de los acontecimientos encontrando gente que se salva milagrosamente de lo que parece inevitable gracias a un personaje también muy bailongo que ha sido bautizado como Yisuh.

Los primeros vídeos que han comenzado a hacerse virales son casi tan increíbles como los de los bailarines africanos ghaneses. "El contrario de los negros del ataúd" escribía la usuaria MirandaL en un tuit que ha superado las 50.000 interacciones y que se ha reproduccido en más de 400.000 ocasiones.

Otra teoría que llega desde Tik Tok es que los protagonistas de estos nuevos vídeos con salvaciones milagrosas son en realidad amigos de los chicos del funeral. Por doloroso que pueda ser reconocerlo, tenemos que admitir que somos mucho más fanáticos del negro que del blanco... aunque para gustos, colores.

quién conoce a los negros del ataúd pic.twitter.com/5XdJHEbN1P — el iaio (@iaioelturro) April 6, 2020

Lo que no cambia es el temazo de Tony Igy que 10 años después ha vuelto para convertirse en uno de los éxitos del 2020.