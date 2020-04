Los africanos del meme, versión gamer

Llegará el momento en el que como todo meme nos cansaremos de él. O quizá no. Los conocidos popularmente como negros del ataúd siguen siendo uno de los contenidos más comentados y visualizados en redes sociales y no hay barrera que no puedan superar. Ni siquiera la de los videojuegos.

En los últimos días están empezando a florecer y viralizarse vídeos de gamers en los que aplican el funcionamiento de este increíble meme para algunos de los momentos más duros que se viven detrás de un mando.

¿Quién no se siente identificado cuando en Bomberman te quedabas atrapado en un espacio en el que sabías que ibas a morir en cuando explotara la bomba? Cuando comenzamos a jugar hace casi 40 años a este juego nunca imaginamos que esas muertes nos iban a perseguir hasta 2020.

Si no es este el mejor video del meme de los negros del ataud se quedaría cerca.... pic.twitter.com/dAo6n4uxNj — zombieNEO (@zombie_NEO) April 10, 2020

Pero la cuestión ya no es solo la creación del vídeo en sí con los vídeos que llevamos viendo un mes. El creador de estos vídeos (SnowoFox) ha abierto una nueva tendencia digitalizando a los populares ghaneses en 8-bits. Hasta el hit Astronomía de Tony Igy suena tan retro que nos pone la piel de gallina.

Y ya metidos en faena, cualquier clásico de los videojuegos vale para hacer un meme que nos pone la nostalgia por las nubes. Mario Bros no podía faltar a la cita customizando la canción de música electrónica al estilo del juego de Nintendo.

Los del Ataúd ⚰️ “Mario Bros.” Style pic.twitter.com/mbyw770n5n — Los Negros del Ataúd (@losdelataud) April 14, 2020

Viendo los gráficox pixelados nos hemos dado cuenta de que la versión no animada es bastante menos divertida y que hemos estado casi un mes haciendo los memes incorrectos.

Ahora solo falta que la segunda versión del meme, la del rival de los hombres del funeral ghanes, los negros bailando, los africanos del ataud o como queráis llamarles también nos de horas y horas de entretenimiento con esos vídeos de milagros gamers en el último segundo.

Otro que se va tieso al ataúd😂😂🕺🏿🕺🏿🕺🏿🕺🏿 pic.twitter.com/8SGRa8C5T3 — Los negros bailando con ataúd más famosos!! (@negrosquebailan) April 15, 2020

