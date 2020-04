Bebe Rexha prepara el plan perfecto de cuarentena con TXT

El 2019 trajo verdaderos hitos para el K-Pop. Uno de ellos es el nacimiento de TXT, la banda más novel de Big Hit Entertainment, la agencia de BTS. Desde entonces, han demostrado que sus conocimientos en la industria aumentan a pasos agigantados, sumando nuevos logros y lanzando canciones convertidas en hits.

Y es que uno de los logros que han conseguido gracias a su esfuerzo es el de codearse con algunas de las estrellas de esta industria. Una de ellas ha sido Bebe Rexha, la neoyorquina a quienes declararon amor eterno, en concreto Soobin, uno de sus integrantes. Pero lo que ellos (y él) desconocían es que sus palabras llegarían a los oídos de la propia cantante y que ella acabaría devolviéndoles dicho amor.

"Que alguien me envíe su número de teléfono. Colaboremos ahora mismo" y "Awwww, Soobin qué tierno" fueron sus reacciones ante las palabras que el surcoreano le dedicó. Pero no todo acabó ahí. Al parecer, el grupo de K-Pop y la intérprete de Say My Name han entablado una amistad inquebrantable. Tanto es así que han decidido sorprender a sus seguidores con un directo a través de Instagram. ¡El plan perfecto para esta cuarentena!

Aunque si no quieres perdértelo, deberás permanecer bien despierto durante esta madrugada, ya que será este 7 de abril a las 18:00 horas en Estados Unidos, que corresponde a las 3:00 horas del 8 de abril en España. Pero, ¿quién dice "no" a Bebe Rexha y TXT?

Going live on instagram tomorrow with @TXT_bighit! Will finally get to meet SOOBIN and the other members of TOMORROW X TOGETHER 😊



April 7 (USA) / April 8 (Korea)



6pm PST / 9pm EST / 10am KST beberexha on instagram. pic.twitter.com/zg0JwpZGjO — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 7, 2020

Como mencionamos anteriormente, TXT se ha convertido en uno de los grupos de K-Pop más prometedores. Desde que publicaron su EP debut The Dream Chapter: Star el 4 de marzo de 2019, han inundado su trayectoria de otros muchos temas que pronto se convirtieron en verdaderos hits. Algunos ejemplos son Cat & Dog y Run Away. Algo similar ocurrió con Bebe, quien se hizo popularmente conocida por temas como In The Name Of Love, Meant To Be y Say My Name, entre otros.

Ahora, parece que ambos se han convertido en los nuevos mejores amigos de la industria de la música. Y es que lo que la música une, que no lo separe nadie.