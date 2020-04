404 STUDIO, la firma de moda española que ha colaborado con Dua Lipa y Ed Sheeran

Make crochet great again! Ese es el lema que nos viene a la cabeza al ver el trabajo de Anaïs Vauxcelles para su firma de moda 404 Studio. Lo que empezó como una afición sin pretensiones acabó convirtiéndose en una marca propia que busca la reinvención de la tradición textil a través de un prisma contemporáneo. ¿Ganchillo y transparencias? ¿Un top de croché en forma de llamaradas? ¿Por qué no? Combinaciones, a priori, disparatadas pero que ya han llamado la atención de artistas internacionales como Dua Lipa. No se puede pedir mejor carta de presentación.

Está claro que la moda siempre formó parte de la vida de la diseñadora valenciana. Tanto es así que con solo catorce años empezó a estudiar patronaje en una academia. ¡Si eso no es vocación, por favor, que venga alguien y me lo explique! Aunque con los años —y un poco desencantada por la industria, para que mentir— prefirió conducir su creatividad hacia otros derroteros. Primero estudió Bellas Artes en Valencia, su ciudad natal, y después se fue a Barcelona para especializarse en Dirección de arte. Sin embargo, ese año, la moda volvió a llamar a su puerta. “Mi madre aprendió a hacer croché y me enseñó. Se puso a hacer millones de tops y cada vez que hacía uno, me preguntaba qué colores elegir o cómo hacerlo y lo acababa diseñando yo”, recuerda Anaïs. Al final, se juntaron con tantos que decidieron abrir una cuenta online en Etsy, ¿el resultado? Los vendieron todos.

Fue entonces, con 26 años, cuando decidió dar un giro de 180 grados a su vida y dedicarse a la moda al cien por cien. “Pensé que era ahora o nunca, así que dejé a mi novio, mi trabajo y volvía a casa”, explica sin evitar reírse al recordarlo. Con presentaciones en París y Barcelona o desfiles en Valencia, Madrid y Londres, no duda de su decisión, aunque también tiene curiosidad por otros oficios como el de diseñadora de vestuario. Y no nos extraña, ya que el cine siempre ha sido su principal fuente de inspiración. De hecho, todas sus colecciones parten de una película de culto como Las margaritas de Věra Chytilová, Cielo líquido de Slava Tsukerman o Holy Mountain de Alejandro Jodorowsky, entre otras.

No obstante, la música también le ha acompañado desde siempre. En su primera presentación, por ejemplo, fue acompañada por un concierto privado de Raquel Adalid de Chlöe's Clue y desde entonces siguen colaborando juntas. Después, no tardaron en llegar muchos nombres más como Dua Lipa, Ms Nina, Mala Rodríguez, Bad Gyal, La Zowi, Virgen María, Denise Rosenthal o Kimberley Tell. Pero al preguntarle por la intérprete de Don't Start Now, nos dice que sigue sin saber cómo ocurrió: “solo tenía 1.800 seguidores. ¡No sé cómo me encontraron!”

A la fundadora de 404 Studio le gusta bromear y decir que los artistas son los únicos que la quieren, pero… ¿por qué? “Quizás sea porque se atreven más y les gusta arriesgar. Mi ropa es ropa muy especial, como la de muchos otros diseñadores españoles, no es algo que puedas encontrar en una tienda cualquiera. Y eso es lo que buscan los artistas. Destacar, diferenciarse”, nos cuenta.

Echando un vistazo a su currículum, lo que más llama la atención es que cantantes con estilos tan diversos hayan optado por llevar sus creaciones. “Lo bueno de mis diseños es que cada uno se lo puede llevar a su propio terreno”, añade. Y no le falta razón. En poco tiempo hemos podido ver su ropa en una fiesta, moviéndose al ritmo de Beautiful People de Ed Sheeran; en el videoclip de La Gitana de India Martínez o a la influencer Ángela Huete en Vigilantes del Espejo de Triángulo de Amor Bizarro. ¿A alguien se le ocurre una combinación más ecléctica? Y por si fuera poco, nos adelanta que también podremos ver alguna de sus vestidos en Veneno, la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi que con solo un capítulo ya ha desatado pasiones. Y aunque estamos deseosos de ver el resultado, habrá que esperar.