Lady Gaga anuncia un ‘Live Aid’ frente a la pandemia con Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Lizzo...

El esperadísimo anuncio que Lady Gaga retrasó hace unos días durante un programa de televisión de máxima audiencia ya es oficial. Como os contamos, la artista neoyorquina está detrás de la organización de una nueva edición del Global Citizen, una especie de evento similar al Live Aid (o Live 8) organizado en su día por Bob Geldof en el que artistas de todo el mundo se unen por una misma causa: One World Together at Home.

A juzgar por el volumen de llamadas que estaba manejando la solista estadounidense parecía evidente que algo muy gordo se estaba fraguando. Y el comunicado oficial no ha decepcionado. Artistas de la talla de Billie Eilish y su hermano Finneas, Lizzo, Maluma, Chris Martin (Coldplay), Billie Joe Armstrong (Green Day), J Balvin, Paul McCartney, Alanis Morissette, Eddie Vedder (Pearl Jam), Stevie Wonder, Elton John, Andrea Bocelli, Burna Boy, John Legend, Keith Urban o Kacey Musgraves han confirmado que participarán en directo en este evento que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril.

Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO en sus siglas en inglés) están detrás de la organización del mayor evento que se ha realizado hasta la fecha en todo el mundo en la lucha contra la pandemia. El objetivo de la organización que coordina y dirige Lady Gaga será rendir tributo a los trabajadores de la salud alrededor del mundo que lideran los esfuerzos para combatir la pandemia y ayudar a los millones de afectados en todo el mundo por el coronavirus Covid-19.

Además de este increíble listado de artistas musicales, Global Citizen One World Together at Home también contará con la presencia de otras personalidades del mundo del cine, la televisión, el deporte, el espectáculo... como David Beckham, Idris y Sabrina Elba, Priyanka Chopra Jonas o los presentadores Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert como maestros de ceremonias. El evento ha recaudado ya 35 millones de dólares.

Horarios y cómo ver Global Citizen One World Together at Home

El especial se emitirá el sábado 18 de abril a las 5 p.m PT/ 8 p.m ET (02:00 de la madrugada del domingo 19 de abril en horario peninsular, una hora menos en las Islas Canarias) en ABC, NBC, ViacomCBS, iHeartRadio, y Bell Media networks y otras plataformas en Canadá. De forma internacional, BBC One transmitirá el programa el domingo 19 de abril, con el apoyo internacional de emisoras internacionales incluyendo beIN Media Group, MultiChoice Group y RTE.

También podrá verse online en distintas plataformas globales como Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube.

Además de impulsar una acción combinada para apoyar el Fondo de Respuesta a la Solidaridad Covid-19 de la OMS, la transmisión destacará las historias heroícas de los trabajadores sanitarios del mundo, así como mensajes de agradecimiento y agradecimiento de aquellos a quienes han tratado."A través de la música, el entretenimiento y el impacto, este equipo celebrará a aquellos que arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás" explican desde la organización.

Otros artistas que ya han colaborado

One World: Together At Home es la campaña que le sigue al lanzamiento de Together At Home y una serie de conciertos virtuales que comenzaron a principios de este mes, junto con la OMS y la Fundación de las Naciones Unidas, para unir a aquellas personas que se encuentran en cuarentena y aisladas en su hogar, así como para impulsar acciones significativas en apoyo global urgente a la pandemia.

Los fanáticos de todo el mundo han podido ver actuaciones increíbles desde sus casas: artistas como Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes y Camila Cabello. Estos y otros artistas han conectado e inspirado a los Global Citizens para unirse y vencer juntos al coronavirus.

Hasta la fecha, los Global Citizens de más de 130 países de todo el mundo han tomado decenas de miles de acciones en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria. Ahora, el especial mundial One World: Together At Home será aún más grande, llegará a más personas e impulsará más acciones para apoyar a la Organización Mundial de la Salud y la lucha global para terminar con el Covid-19.

Los últimos datos que brindó la OMS indican que enviaron equipos de protección personal (EPP) a 68 países, incluidos más de 700,000 máscaras quirúrgicas, 51,000 mascarillas N95, 727,000 guantes, 85,000 batas, casi 14,000 gafas y más de 20,000 protectores faciales. También ha enviado 1,5 millones de kits de diagnóstico a 120 países, y ha establecido cursos en línea multilingües que han llegado a 176,000 profesionales hasta ahora.

Gaga anunció el día de hoy que junto a Global Citizen y La Organización Mundial de la Salud juntaron fuerzas y lograron recaudar más de 35 millones de dólares para la lucha contra COVID-19. pic.twitter.com/SwwUzDZ8cA — Lady Gaga Argentina (@LadyGagaArg) April 6, 2020

Objetivos del evento organizado por Lady Gaga y la OMS

Los compromisos asumidos hacia One World: Together At Home de parte de activistas y sponsors corporativos irán destinados al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la OMS, para apoyar y equipar a los trabajadores de la salud en todo el mundo, y a organizaciones benéficas locales que brindan alimentos y refugio a quienes más lo necesitan.

Puedes unirte a los esfuerzos mundiales contra el coronavirus al tomar acción a través de nuestra campaña Together At Home, incluidas aquellas acciones como pedirle a los líderes del G20 que apoyen el esfuerzo para desarrollar una vacuna; pedirle a los líderes de la UE que protejan a los refugiados en Europa; y mucho más.