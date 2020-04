El FaceTime más extraño de Lady Gaga

Las cosas del directo, salvo que no estaba en directo. El show de Jimmy Fallon emitió esta madrugada un nuevo show en el que una de las grandes protagonistas iba a ser Lady Gaga con un espectacular anuncio. Pero la cosa no salió como todos esperábamos.

"Ahora mismo no puedo contarlo" comenzaba hablando Lady Gaga cambiando por completo la cara del presentador. "Lo siento mucho. Ahora mismo es un momento muy extraño. ¿Hola? ¿Jimmy? No puedo verte. ¿Estoy en directo en televisión?" preguntaba la solista neoyorquina que recibía la respuesta afirmativa de Jimmy Fallon.

Todo estaba preparado para que la Germanotta desvelara algo muy especial relacionado con la lucha contra el Covid-19. ¿Quizá algún concierto a nivel mundial para recaudar fondos? ¿Alguna nueva canción con fin solidario? ¿Alguna colaboración pendiente con la que entretener a millones de personas en todo el mundo que están confinadas en sus casas?

Tendremos que esperar para saber qué tiene entre manos Lady Gaga. "No puedo, no puedo, no puedo decirlo ahora porque todavía estoy ultimando los detalles y tengo un montón de llamadas telefónicas que hacer" explicaba la intérprete cuyo teléfono no paraba de sonar. "¿Me puedes llamar el viernes? preguntó entonces la estadounidense disculpándose una vez más y lanzándose los papeles por encima.

Cuando parecía que el plazo para este anuncio había sido acordado, Jimmy Fallon dio paso entonces a una segunda llamada de Lady Gaga. "Hola. Lo siento mucho. ¿Podemos mover nuestra cita? Podríamos hacerlo el lunes, os lo contaré todo el lunes" prometía la cantante con una cara de visible estrés, con las gafas al revés y con su teléfono sonando una y otra vez.

A juzgar por el volumen de llamadas parecería que la solista está preparando algo muy grande y que podría materializarse en alguna suerte de Live Aid a través de las redes como está sucediendo con festivales y eventos online en los que están participando músicos de todo el mundo tanto en España como en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Tokyo, Sydney...

Aquellos que esperaban noticias de la rumoreada colaboración entre Lady Gaga y Ariana Grande parece que tendrán que seguir esperando a la confirmación oficial si es que su foto conjunta en el estudio no lo es. Hay que recordar que hace apenas unos días la artista anunciaba el retraso en el lanzamiento de su nuevo disco Chromatica.