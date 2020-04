Chenoa comparte la ilusión con la que prepara su nuevo proyecto

Sin duda, Chenoa se ha convertido en la reina del confinamiento. La cantante ha demostrado que el aburrimiento no forma parte de su cuarentena, aprovechando el tiempo libre para dar rienda suelta a su imaginación y su productividad.

Vale que el cambio de look que decidió hacerse en pleno directo no salió como ella esperaba, pero hay otra manera de entretenerse que aún no había compartido con sus seguidores y que precisamente alegrará a una buena parte de ellos. Tal y como ha confesado la cantante a Mara Torres en El Faro de Cadena SER, trae un nuevo álbum bajo el brazo.

🔴DIRECTO | @Chenoa nos atiende a esta hora para hablarnos del fenómeno fan que ha rodeado su vida 👇¡Y además nos confiesa en qué ha estado pensado durante estos días en casa!



📻@maratorres_ en @la_ser https://t.co/H2g9MVICcp pic.twitter.com/uJbH13L3Iq — El Faro (@ElFaroSER) April 7, 2020

"Me he puesto con la ilusión de hacer un álbum nuevo", confiesa Laura en dicha entrevista. Además, añade que hacía años que no experimentaba este sentimiento de energía y felicidad por ponerse a crear nuevos contenidos musicales recogidos en un mismo álbum. Pero el confinamiento lo ha vuelto a despertar.

No cabe duda de que nuestra protagonista piensa por y para sus fans, con quienes asegura que mantiene un "vínculo muy potente". "Soy fans de mis fans. [...] Por cómo han logrado crear una comunidad", admite orgullosa. De hecho, asegura que son capaces de averiguar cómo ha sido su día con tan solo un tweet.

Lo último que pudimos escuchar de Chenoa en formato disco fue en 2016 bajo el título de Soy Humana. Con él no solo nos ofreció temas como Soy Humana, Tú y Yo y Entra En Mi Realidad, sino que además alcanzó la tercera posición de los álbumes más vendidos en España. Pero ahora parece que, igual de humana que siempre, Chenoa nos va a deleitar con un nuevo repertorio musical que marcará una nueva etapa en su carrera.

Y tú, ¿tienes ganas de escucharlo? ¡Nosotros nos morimos por hacerlo!