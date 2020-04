‘Una rubia muy legal 3’ podría estar más cerca gracias a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Reese Witherspoon mantuvieron una inesperada y divertida conversación de Instagram Live en la que compartieron sus experiencias de cuarentena.

La cantante le contó a Witherspoon que sus hijos "echan de menos el colegio" y que, de momento, están estudiando de manera virtual debido a las restricciones por la crisis del coronavirus.

Ahí fue cuando Lopez le dijo a su compañera que hace unos días había visto con sus hijos la película Una rubia muy legal, que protagoniza Witherspoon. “Oh, Dios mío, el otro día la vimos. Justo hace cuatro días. Oh, Dios mío, me había olvidado. ¡No me puedo creer que no te lo haya dicho!", soltó la cantante de origen puertorriqueño.

La reacción de Witherspoon no tiene precio. Pero Lopez sigue: “Les encantó, de verdad. Fue muy divertido. Estás increíble. Es tan buena... Y luego, mi hija me dijo que estaba deseando saber qué le pasaba al personaje. Por lo que entiendo hay una segunda y una tercera parte, ¿verdad?".

A lo que la actriz respondió sin miramientos: "Bueno, hay dos, pero creo que vamos a trabajar en una tercera", soltó. “Deberías, deberías. Ese personaje es increíble, un ejemplo de empoderamiento, una inspiración", respondió Lopez, animando a su compañera a seguir adelante con el proyecto.

¿Significan las palabras de Reese Witherspoon que dentro de poco podremos ver la tercera parte de Una rubia muy legal? Hace unos meses ella misma confirmó que había un guion, pero no sabíamos nada de si el rodaje había comenzado o no. ¿Qué será de la historia de Elle Woods, la protagonista de ambas películas? ¿Cuándo podremos saber qué ocurrió con su personaje? ¿Arrancará la grabación de la secuela este año?