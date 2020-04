Kaley Cuoco desvela la razón por la que se ha mudado con su marido Karl Cook urgentemente

Kaley Cuoco vive una de sus etapas personales más emocionantes. Ha dado un nuevo e importante paso junto a su marido Karl Cook. Ahora ambos viven juntos y comparten una convivencia que les regalará momentos para no olvidar.

Y es que si hace unas semanas, la actriz anunció que estaban a punto de dar este paso, la crisis del COVID-19 ha acelerado este movimiento. Así lo ha anunciado a Jimmy Kimmel en su programa virtual. "Llevamos casados un año y medio, hemos estado juntos cuatro años. Esta cuarentena nos ha forzado a mudarnos juntos", señala.

Pero, ¿cómo está afectando este paso a su matrimonio? "Ha sido genial para nuestra relación. Y nos gustamos, nos hemos dado cuenta, y eso es aún mejor", añade en su entrevista. Vamos, que Kaley y Karl están encantados de compartir las 24 horas del día juntos.

Según informa ETOnline, la mudanza se llevó a cabo el mes pasado cuando Kaley volvió a Los Ángeles tras la crisis sanitaria. "Estaba grabando en Nueva York y me mandaron de vuelta, obviamente, por todo lo que estaba pasando, y nos mudamos juntos. Nos mudamos y no encuentro nada, pero la casa es genial", explica la protagonista de The Big Bang Theory. ¿Te sientes identificado/a con sus declaraciones?

Ya lo avisó Kaley en alguna que otra ocasión: su matrimonio era de los menos convencionales. Aún no habían convivido juntos, y eso solo lo experimentarían cuando la casa que les estaban construyendo estuviese lista para entrar. Y así ha sido. Ahora, ambos disfrutan de una convivencia que, como todas las parejas, pondrá a prueba su paciencia y tolerancia. Pero si consiguen superar esta etapa, el resto será "coser y cantar".