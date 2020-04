Rita Ora: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

Pocas artistas de todo el mundo pueden presumir de haber conquistado las listas de ventas de medio mundo apenas cumplidos los 21 años. Eso es justamente lo que le sucedió a Rita Ora, la artista británica de origen balcánico (nació en Yugoslavia), que el próximo año cumplirá su primera década como solista.

Una carrera que ha estado plagada de grandes éxitos pero también de sonados tropiezos musicales. Y es que su debut musical y discográfico puso el listón demasiado alto pero aún así la intérprete no ha parado de trabajar colaborando con artistas de todo tipo y condición y evolucionando al mismo tiempo que lo hacía su música.

¿Cómo ha cambiado Rita Ora de su primer vídeo (Hot right now) al último (How to be lonely)?

Hot right now

El primer videoclip protagonizado por Rita Ora aunque la canción no era suya sino una colaboración se produjo poco después de que la artista cumpliera 21 años. En diciembre de 2011 se estrenó Hot right now, un tema creado por DJ Fresh al que la solista prestó su voz.

La canción despegó como un cohete hacia el número 1 de Reino Unido convirtiendo a la vocalista en la nueva sensación del rap de las islas británicas. Para garantizarse un buen debut contó con la colaboración de Jay-Z, su jefe de sello, y artistas como Drake, Kanye West o Tinie Tempah. Su identidad a través de los sonidos del rap y el hip-hop, su estética y sus colaboraciones dieron como resultado hits como R.I.P.

A sus 23 añitos y con tan solo un álbum a sus espaldas, Rita Ora podía presumir ya de ser una diva del pop hecha y derecha. Chaqueta personalizada, cabellera rubia al viento, un maquillaje que resaltaba lo mejor de sus facciones y un atuendo para resaltar su escultural figura fueron las primeras señas de identidad de la jovencísima Rita Ora.

En un margen relativamente corto de tiempo, la cantante supo acallar las críticas de aquellos que la acusaban de ser una mera copia de Rihanna demostrando ser una polifacética artista con mucho que decir.

How to be lonely

Si algo nos ha demostrado la cantante durante todos estos años es que no tiene ningún problema en hacer lo que quiere cuando quiere y de la manera que ella quiere. El más reciente ejemplo lo tenemos en el videoclip How to be lonely que ha despertado una importante ola de críticas en Reino Unido por el supuesto desperdicio de los huevos para su rodaje.

Si tradicionalmente Rita Ora no suele dejar demasiado a la imaginación y no le cuesta nada lucir todo tipo de transparencias, en su último videoclip ha dejado claro que se ha desinhibido totalmente.

Es una cantante mucho más madura y eso se refleja en el estilo del propio clip. Atrás queda la fiesta, el baile y las ganas de pasárselo en grande y queda sustituido por el simbolismo de una juventud o una madurez en solitario.

Puede que en los casi 9 años que han pasado desde su debut, su aspecto físico no haya cambiado demasiado pero donde sí se nota su evolución es en su sonido. Después de tocar géneros como el hip-hop o la música electrónica queda claro que poco a poco se va orientando hacia el pop y el rythm and blues aunque cometeríamos un error encasillándola. Como decía, si algo caracteriza a Rita Ora es hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere.